Kişilik Testi: Mob Wife mı Old Money mi?

Öncelikle, belki bazılarınızın aklında bu iki terimle ilgili soru işaretleri olabilir. 'Mob Wife' ve 'Old Money' ne anlama geliyor? Hemen açıklayalım: 'Mob Wife', suç dünyasının çetin ceviz kadınlarına verilen bir isim. Bu kadınlar, genellikle mafya eşleri olarak bilinir ve hayatta kalabilmek için güç, cesaret ve zekalarını kullanırlar. Diğer yandan 'Old Money', zenginliği nesiller boyu devredilen, genellikle aristokratik bir yaşam tarzı sürdüren kişilere denir. Bu kişiler, genellikle lüks yaşamın ve rafine zevklerin temsilcileridir.

Peki siz hangi kategoride yer alıyorsunuz? Güçlü ve cesur bir 'Mob Wife' mı, yoksa zarif ve sofistike bir 'Old Money' mi?