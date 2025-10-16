onedio
Haberler
Yemek
Kış Geliyor! Enerjinizi Düşürmeden Fit Kalmanızı Sağlayacak 10 Öğün Önerisi

etiket Kış Geliyor! Enerjinizi Düşürmeden Fit Kalmanızı Sağlayacak 10 Öğün Önerisi

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
16.10.2025 - 19:05

Kış mevsimi yaklaşırken enerjimiz biraz düşebiliyor... Soğuk havalarla birlikte daha az hareket etmeye başlıyoruz. Hareketsiz yaşama ağır yemekler eklenince de formumuzu korumak zor oluyor. Fakat doğru bir şekilde beslenerek hem enerjinizi yükseltebilir hem de fit kalabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte yağ oranını az kullanarak çeşitli yemekler yapabilirsiniz.

Gelin, birlikte kışa uygun sağlıklı tariflere bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sebzeli Tavuk Bowl

1. Sebzeli Tavuk Bowl

Tek tuş ile Philips Çift Hazneli Airfryer'ı çalıştırabilir, durdurabilir ve işlemleri ayarlayabilirsiniz. Uygulama sayesinde de kalan sürenin ne kadar olduğuna bakabilirsiniz. Böylece diğer işlerinize daha kolay bir şekilde odaklanırsınız.

Malzemeler:

  • Tavuk göğsü

  • Brokoli, Havuç

  • Kabak

  • Zeytinyağı

  • Karabiber

  • Tuz

  • Limon suyu

Yapılışı:

  • Tavukları ince ince dilimleyin.

  • Sebzeleri doğrayın.

  • Zeytinyağı ve baharatları karıştırın. 

  • Tavuk ve sebze karışımına dökün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 15 dakika pişirin. 

Hafif ama protein dolu bir öğün!

2. Tatlı Patates Cipsi ve Peynirli Brokoli Topları

2. Tatlı Patates Cipsi ve Peynirli Brokoli Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın aynı anda pişirme avantajı sayesinde tek bir seferde hızlı ve leziz bir öğün ayarlayabilirsiniz. Tatlar ve kokular birbirine karışmaz, iki haznede farklı yemekler yapabilirsiniz!

Tatlı Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 1 tatlı patates

  • Zeytinyağı

  • Toz kırmızı biber

  • Tuz

Yapılışı:

  • Patatesleri ince ince dilimleyin.

  • Baharatla haröanlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 170 derecede pişirin.

Peynirli Brokoli Topları 

Malzemeler:

  • Brokoli

  • Lor peyniri

  • 1 yumurta

  • Tam buğday galeta unu

Yapılışı:

  • Brokoliyi haşlayın.

  • Ezip diğer malzemeler ile karıştırın.

  • Top haline getirin.

  • 190 derecede 12 dakika pişirin.

Hem protein hem de lif dolu bir öğün!

3. Falafel

3. Falafel

HomeID uygulaması ve Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranı sayesinde yapmak istediğiniz yemeklerin en uygun pişme süresini bulabilirsiniz!

Malzemeler:

  • Nohut

  • Maydanoz

  • Sarımsak

  • Kimyon

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri rondodan geçirin ve yuvarlayın

  • 180 derecede 15 dakika pişirin.

Dışı çıtır, içi yumuşacık olur! Yoğurt ile harika bir ikilidir...

4. Somon Fileto ve Kabak Cipsi

4. Somon Fileto ve Kabak Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın senkronizasyon özelliği ile birlikte iki farklı yemeği tek tuşla aynı anda pişirebilirsiniz!

Somon Fileto

Malzemeler:

  • Somon

  • Limon

  • Karabiber

  • Dereotu

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

  • Somonu marine edin.

  • 10 dakika bekletin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 12 dakika pişirin. 

Lİmonla birlikte servis edin! Tam bir Omega-3 deposu...

Kabak Cipsi

Malzemeler: 

  • Kabak

  • Zeytinyağı

  • Karabiber

Yapılışı: 

  • Kabakları ince ince dilimleyin, baharatla karıştırın. 

  • 170 derecede 10 dakika pişirin.

5. Baharatlı Tavuk But

5. Baharatlı Tavuk But

Malzemeler:

  • Tavuk but

  • Yoğurt

  • Sarımsak tozu

  • Toz biber

  • Kekik

Yapılışı:

  • Butları marine edin ve 1 saat dolapta bekletin.

  • 200 derecede 20 dakika pişirin.

Yanına roka salatası eklemeyi unutmayın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Havuç-Kabak Fries ve Limonlu Somon Parçaları

6. Havuç-Kabak Fries ve Limonlu Somon Parçaları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın ikili hazne tasarımı sayesinde aynı anda farklı tarifler deneyebilirsiniz!

Havuç-Kabak Fries

Malzemeler:

  • Havuç

  • Kabak

  • Zeytinyağı

  • Karabiber

Yapılışı:

  • Sebzeleri uzun kesin.

  • Yağ ve baharat ile karıştırın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10 dakika pişirin.

Yoğurtlu sos ile servis edebilirsiniz!

Limonlu Somon Parçaları

Malzemeler: 

  • Somon

  • Limon kabuğu rendesi

  • Karabiber

  • Dereotu

Yapılışı: 

  • Küp kesilmiş somonları marine edin. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10 dakika pişirin.

7. Omlet Muffin

7. Omlet Muffin

Hem pratik hem lezzetli!

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • Ispanak

  • Lor peyniri

  • Biber

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırın.

  • Muffin kaplarına dökün.

  • 160 derecede 2 dakika pişirin.

Minik ve taşınabilir bir kahvaltı!

8. Kış Sebzeli Köfte ve Mantarlı Mini Börek

8. Kış Sebzeli Köfte ve Mantarlı Mini Börek

Kış Sebzeli Köfte

Malzemeler:

  • Kıyma

  • Rendelenmiş havuç

  • Kabak

  • Soğan

  • Galeta unu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğurun ve şekil verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190 derecede 15 dakika pişirin. 

Mantarlı Mini Börek

Malzemeler: 

  • Yufka

  • Mantar

  • Lor peyniri

  • Az zeytinyağı

Yapılışı: 

  • İç harcı hazırlayın, yufkayı sarın. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 10 dakika pişirin.

9. Patlıcan Dilimleri

9. Patlıcan Dilimleri

Malzemeler: 

  • Patlıcan

  • Zeytinyağı

  • Kekik

  • Karabiber

Yapılışı: 

  • Dilimleyin ve yağlayıp baharatlayın. 

  • 180 derecede 10 dakika pişirin. 

Üzerine yoğurt eklerseniz harika bir meze olur!

10. Lor Peynirli Biber Dolması ve Patates

10. Lor Peynirli Biber Dolması ve Patates

Lor Peynirli Biber Dolması 

Malzemeler:

  • Renkli dolmalık biber

  • Lor peyniri

  • Yeşillik

  • Zeytinyağı

Yapılışı: 

  • İç harcı karıştırın, biberleri doldurun. 

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 12 dakika pişirin.

Patates

Malzemeler: 

  • Patates

  • Zeytinyağı

  • Kekik

  • Sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Küp doğrayın. 

  • Baharatla harmanlayın. 

  • 190 derecede 15 dakika pişirin.

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
