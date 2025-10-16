Kış Geliyor! Enerjinizi Düşürmeden Fit Kalmanızı Sağlayacak 10 Öğün Önerisi
Kış mevsimi yaklaşırken enerjimiz biraz düşebiliyor... Soğuk havalarla birlikte daha az hareket etmeye başlıyoruz. Hareketsiz yaşama ağır yemekler eklenince de formumuzu korumak zor oluyor. Fakat doğru bir şekilde beslenerek hem enerjinizi yükseltebilir hem de fit kalabilirsiniz! Philips Çift Hazneli Airfryer ile birlikte yağ oranını az kullanarak çeşitli yemekler yapabilirsiniz.
Gelin, birlikte kışa uygun sağlıklı tariflere bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sebzeli Tavuk Bowl
2. Tatlı Patates Cipsi ve Peynirli Brokoli Topları
3. Falafel
4. Somon Fileto ve Kabak Cipsi
5. Baharatlı Tavuk But
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Havuç-Kabak Fries ve Limonlu Somon Parçaları
7. Omlet Muffin
8. Kış Sebzeli Köfte ve Mantarlı Mini Börek
9. Patlıcan Dilimleri
10. Lor Peynirli Biber Dolması ve Patates
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın