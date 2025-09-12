onedio
Kırklareli'nde Boğazına Et Parçası Kaçan Vatandaş Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Kırklareli'nde Boğazına Et Parçası Kaçan Vatandaş Heimlich Manevrasıyla Kurtarıldı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.09.2025 - 14:43

Son zamanlarda soluk borusuna yiyecek takılan insanlara Heimlich manevrası yapıldığı ve bu sayede kurtuldukları haberlere, videolara sık sık rastlıyoruz. En son gündeme gelen video da Kırklareli'nde iş görüşmesi için gittiği bir işyerinde yemek yerken boğazına yemek parçası takılan vatandaş.

İşte o görüntüler 📹

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
