Kim Kardashian Hukuk Testlerinde ChatGPT Yüzünden Başarısız Olduğunu İtiraf Etti
Kim Kardashian ünlü bir TV yıldızı ve sansasyonel bir medya yüzü olsa da son zamanlarda ilerletmek istediği hukuk kariyeriyle gündeme geliyor. Ünlü bir avukat olan Robert Kardashian'ın kızı olan Kim yıllar süren hukuk eğitimi mücadelesini California Barosu sınavlarına girerek başarıyla sonuçlandırma niyetindeydi ama bu konuda bazı itirafları da var.
Kardashian meşhur Vanity Fair dergisinin YouTube kanalının konuğuydu.
Açıklama özellikle ABD sosyal medyasında gündem oldu ve konuyla ilgili şakalar peş peşe geldi.
