Kim Kardashian Hukuk Testlerinde ChatGPT Yüzünden Başarısız Olduğunu İtiraf Etti

Kim Kardashian Hukuk Testlerinde ChatGPT Yüzünden Başarısız Olduğunu İtiraf Etti

05.11.2025 - 00:03

Kim Kardashian ünlü bir TV yıldızı ve sansasyonel bir medya yüzü olsa da son zamanlarda ilerletmek istediği hukuk kariyeriyle gündeme geliyor. Ünlü bir avukat olan Robert Kardashian'ın kızı olan Kim yıllar süren hukuk eğitimi mücadelesini California Barosu sınavlarına girerek başarıyla sonuçlandırma niyetindeydi ama bu konuda bazı itirafları da var.

Kardashian meşhur Vanity Fair dergisinin YouTube kanalının konuğuydu.

Kardashian meşhur Vanity Fair dergisinin YouTube kanalının konuğuydu.

Yalan makinesi formatlı yayında soruları yanıtlayan ünlü isim hukuk çalışırken ChatGPT kullandığını itiraf etti. Ancak anlattıklarına göre yapay zeka yüzünden yıllarca başarısız oldu. Çünkü ona göre yapay zeka hukuk konusunda hep yanlış bilgiler veriyordu. Ünlü yıldız 'ChatGPT'nin hatalı cevapları yüzünden sinir krizi geçirdim ve sınavlarda çuvalladım!' itirafında bulundu ve yalan makinesi ise bunu doğruladı.

Açıklama özellikle ABD sosyal medyasında gündem oldu ve konuyla ilgili şakalar peş peşe geldi.

Açıklama özellikle ABD sosyal medyasında gündem oldu ve konuyla ilgili şakalar peş peşe geldi.
twitter.com

Kardashian hukukçu olma hedefinden henüz vazgeçmediğini de açıkladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
