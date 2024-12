Kim çağırsa koşup gidersin?

Ailen seni çağırsa, hiçbir şey düşünmeden, hiçbir engel tanımadan koşup gidersin. Çünkü o çağrı, sadece bir kelime değil, yılların, anıların ve kalbinde taşıdığın duyguların yankısıdır. Aile, senin kim olduğunun temeli, sana şekil veren, seni anlayan ve en zor anlarında bile seni terk etmeyen bir limandır. Ne kadar uzak olursan ol, ne kadar yol alsan da, o sesin yankısı her zaman kulaklarında çınlar. Ailenden gelen bir çağrı, adeta bir içsel kuvvet gibidir; ne zaman bu sese kulak versen, geçmişin seni sarar, tüm o çocukluk hatıraları, o sıcak yuva, o samimi sohbetler bir anda aklında canlanır. O an, dışarıdaki dünya ne kadar karmaşık ve uzak olursa olsun, her şeyin anlamı, ailenin yanında olur. Yüzlerce insanla tanışmış olabilirsin, ama o bir tek 'ev' kelimesi, seni her zaman daha derinden saran bir anlam taşır. Ve sen, onların seni çağırmasıyla sadece fiziksel değil, duygusal olarak da onlara doğru adım atarsın. O an, ne kadar farklı bir hayatın olsa da, kalbinin derinliklerinde ailenin sıcaklığını, güvenini ve sevgisini her zaman arzuladığını fark edersin.