Kim Çağırsa Koşup Gidersin?
Kim Çağırsa Koşup Gidersin?
Bir düşün, belki de bir telefon çaldığında, bir mesaj geldiğinde ya da bir davet alındığında, kimin adı göründüğünde hemen koşup gidersin? Belki ailendir, belki sevgilin, belki çocukların, belki de dostların... Her kim olursa olsun, onun için her şeyi bir kenara bırakman, onunla olmayı her şeyden çok istemen, onunla geçirdiğiniz zamanın sana huzur vermesi ve onunla olmanın sana mutluluk vermesi... İşte bu, gerçek sevginin, dostluğun ve bağlılığın en güzel ifadesidir.
Kim çağırsa koşup gidersin?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Hangi durumu daha çok seviyorsun?
4. Biri seni zorda bıraktığında, nasıl tepki verirsin?
5. Sevdiğin biri seni kırarsa, nasıl davranırsın?
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6. Hangi türdeki insanlardan daha çok etkilenirsin?
7. Hangi durumlarda güvenli hissedersin?
8. o an hissettiğim şeylere göre mi adım atarsın?
9. Birine ihtiyaç duyduğunda, ne kadar cesur olabilirsin?
10. Son olarak risk alabilir misin?
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Eski sevgilin...
Arkadaşın...
Ailen...
Kendine itiraf edemediğin o kişi...
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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