Kim çağırsa koşup gidersin?

Kendine itiraf edemediğin o kişi seni çağırsa, tıpkı içinde sakladığın, ama bir türlü dışa vuramadığın duyguların seni yönlendiriyormuş gibi, hiç düşünmeden koşup gidersin. O kişi, senin içindeki en derin, en gizli duyguları uyandıran kişidir. Belki de yıllardır o kişinin varlığı, her an aklında bir yerlerde, seni bir şekilde etkiliyor ama sen bunu kabul etmekten korkuyorsun. Çünkü bu duygular, kalbinin derinliklerinde büyürken, onları dışarıya vurmak seni zayıf, savunmasız hissettirebilir. Oysa o kişi seni çağırdığında, tüm o korkuları, çekinceleri bir kenara bırakıp, kalbinin sesini dinlersin. O an, ne kadar mantıklı ya da doğru bir adım atıp atmadığını düşünmeden, yalnızca bir şey hissedersin: Bir tür içsel zorunluluk, bir çekim. O kişinin çağrısı, belki de senin duygularına dair fark etmediğin bir şeyleri gözler önüne serer. Belki o kişi seni sadece arkadaşça çağırıyordur, ama senin için bu çağrı, farklı bir anlam taşır. İçinde karışık bir arzu, bir umut, belki de daha önce hiç cesaret edemediğin bir duygusal keşif vardır. Bu çağrı, seni geçmişin yüklerinden sıyıran, yeniden başlangıç yapmaya dair bir fırsat gibidir. Ama aynı zamanda, korkuyla yoğrulmuş bir belirsizliğin içindesindir; çünkü bu çağrı, seni kendine en yakın olan ama bir o kadar da uzak hissettiren bir dünya ile yüzleştirir.