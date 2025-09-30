Kilis'te 35 Liraya Tavuk Döner Satan Esnaf Düşük Fiyatın Sırrını Açıkladı
Dışarıda yemek yemek her geçen gün daha maliyetli bir hale geliyor. Esnaf gıda enflasyonundan ve artan maliyetleri gösterirken bir kısım da insanların fiyat algısının kaybolması nedeniyle fırsatçılık yapıldığını öne sürüyor. Hal böyleyken Kilis'te esnaflık yapan bir vatandaş 35 liraya sattığı tavuk dönerle viral oldu.
Ürünün maliyetini ve kendisine kalan parayı kalem kalem açıklayan vatandaş sosyal medyada da gündem oldu.
Vatandaşın da ilk başta şaşırdığını söyleyen esnaf enflasyonu da yüksek kazanç hırsına bağladı.
Tepkilere göz atalım...
