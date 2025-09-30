onedio
Kilis'te 35 Liraya Tavuk Döner Satan Esnaf Düşük Fiyatın Sırrını Açıkladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 18:55

Dışarıda yemek yemek her geçen gün daha maliyetli bir hale geliyor. Esnaf gıda enflasyonundan ve artan maliyetleri gösterirken bir kısım da insanların fiyat algısının kaybolması nedeniyle fırsatçılık yapıldığını öne sürüyor. Hal böyleyken Kilis'te esnaflık yapan bir vatandaş 35 liraya sattığı tavuk dönerle viral oldu.

Ürünün maliyetini ve kendisine kalan parayı kalem kalem açıklayan vatandaş sosyal medyada da gündem oldu.

Vatandaşın da ilk başta şaşırdığını söyleyen esnaf enflasyonu da yüksek kazanç hırsına bağladı.

Tavuk dürümü 35 liraya satan Ali Karabalık aslında maliyetlerin düşük olduğunu ama kâr için zam yapıldığını söyledi, 'Kilis'in bütçesi bellidir. Örneğin Gaziantep ile Kilis bir olamaz. Ben bu yola ‘Kilis dönere çıkacak' sloganıyla çıktım.' diyerek iddialı sözler sarfetti.

Ürünün maliyetini ise şöyle açıkladı; 'Tavuğun kilosu 120 lira. 100 gram tavuk koysanız 12 lira, ekmeği 5 lira, salatası 3 lira, kira masrafı 5 lira Toplam 25 lira yapıyor.' diyerek kendisine de 10 lira kaldığını iddia etti.

Tepkilere göz atalım...

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Yorum Yazın