Kendrick Lamar’ın Hikaye Anlatıcılığında Zirve Yaptığı 12 Şarkı

01.02.2026 - 20:01

Kendrick Lamar’ın hikayesi, yoksulluk romantize edilmeden, başarı kutsanmadan ve kahramanlık cilalanmadan anlatılan nadir bir yükseliş öyküsü zira o, rap’i yaşadığı mahallenin hafızasını, kendi iç çatışmalarını ve bir kuşağın susturulmuş sorularını kayıt altına alan bir anlatı aracı olarak kullanıyor. Kendrick’in hikaye anlatıcılığını teknik, duygusal ve anlatısal olarak zirveye taşıdığı o parçalara birlikte bakalım!

1. Sing About Me, I'm Dying Of Thirst

2. M.A.A.D. City

3. DUCKWORTH.

4. How Much a Dollar Cost

5. Keisha’s Song (Her Pain)

6. ELEMENT.

7. These Walls

8. Fear.

9. Institutionalized

10. U

11. HUMBLE.

12. Rich Spirit

