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Kendisini Yerden Yere Vurdu: Can Yaman'dan Hakkında Yapılan Eleştirilere İroni Dolu Gönderme Geldi!

Kendisini Yerden Yere Vurdu: Can Yaman'dan Hakkında Yapılan Eleştirilere İroni Dolu Gönderme Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.08.2025 - 21:05

Uzun süredir başarıları kadar skandallarıyla da adından söz ettiren Can Yaman İtalya’daki kariyerine devam ederken sosyal medyanın dilinden hiç düşmedi. Zaman zaman verdiği iddialı demeçler, kimi zaman da gazetecilerle yaşadığı gerginliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu. 

İspanya’da bir televizyon programında sarf ettiği “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” sözünden, “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna “İtalya” cevabını vermesine kadar birçok açıklaması geniş yankı uyandırdı. Her hamlesi olay, her paylaşımı tartışma konusu olan Can Yaman, tüm bu eleştirilere ironik bir açıklamayla meydan okudu!

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'Dolunay’ ve ‘Erkenci Kuş’ gibi dizilerle milyonların gönlünü kazanan Can Yaman, kariyerini yurtdışına taşıdıktan sonra da durmak bilmedi!

'Dolunay’ ve ‘Erkenci Kuş’ gibi dizilerle milyonların gönlünü kazanan Can Yaman, kariyerini yurtdışına taşıdıktan sonra da durmak bilmedi!

İtalya’da oyunculuk kariyerine devam eden Yaman, hem oynadığı projelerle hem de DJ Sara Bluma ile yaşadığı aşkla sık sık gündemden düşmüyor!

2021 yılında başrolünü oynadığı “Viola Come il Mare” dizisiyle İtalyan televizyonuna hızlı bir giriş yapan Can Yaman, yalnızca İtalya’da değil, uluslararası platformlarda da büyük ilgi gördü.

Kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor.

Kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor.

Katıldığı bir etkinlikte el ele yürüdüğü Sara Bluma ile aşkını cümle aleme duyuran Can Yaman ilişkisiyle de adından bahsettiriyordu. 

İtalya’da üne kavuşan Can Yaman, yeni aşkı DJ Sara Bluma ile birlikte adını yeniden magazin gündeminin odağına taşımıştı. Ancak Bluma’nın evli ve çocuklu olduğu iddiaları kısa sürede manşetleri sarmıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı şiddet açıklamasıyla herkesi şaşırtan Bluma'ya Can Yaman'dan destek gecikmemişti.

Detaylardan bahsetmiştik:

2025’in ilk çeyreğinde katıldığı bir söyleşide kendisine sorulan “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını veren Can Yaman tepkilerin odağı olmuştu.

2025’in ilk çeyreğinde katıldığı bir söyleşide kendisine sorulan “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını veren Can Yaman tepkilerin odağı olmuştu.

Bunun sonucunda 'El Turco' dizisinin yayınlanacağı dijital platform, yapımı Türkiye’de yayından kaldırmış; gerekçe olarak Yaman’ın sözleri gösterilmişti.

Daha önce de skandal sözlere imza atan Can Yaman son zamanlarda Türkiye'deki tatilinin tadını çıkarıyordu. 

Üstsüz pozunu paylaşan Yaman ,gelen yorumlara meydan okurcasına bir paylaşımda bulundu.

'Yaşlıyım, çirkinim, uyuşturucu kullanıyorum, alkoliğim, sağlığım puro yüzünden mahvoldu. Örnek alınacak bir insan değilim. Değiştim, artık eskisi gibi profesyonel değilim. Kariyerimi mahvettim. Yanlış kadına aşığım. Her şey reklam için. Davranışlarım korkunç. Artık inandırıcı değilim. Yaptığım her şey bir aldatmaca. Kimse beni sevmiyor. Etrafımdaki insanlar sadece beni kullanıyor. Arkadaşlarımı değiştirmeliyim. Benmerkezci ve kabayım. Hile yapıyorum, bir şeyler çalıyorum. Başka ne var?

Benim hakkımda yeterince şey söylediklerinden emin değilim.

Aşağıdaki yorumlara nefret edenleri bekliyorum, gelmeye devam edin'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Slade Klon

Kutup ayıları belgeseli daha iyi olurdu. Ecem'e yazar artık. Hadi yine iyisin kız... Titretmiş seni ki başlık açmışsın......