Kendisini Yerden Yere Vurdu: Can Yaman'dan Hakkında Yapılan Eleştirilere İroni Dolu Gönderme Geldi!

Uzun süredir başarıları kadar skandallarıyla da adından söz ettiren Can Yaman İtalya’daki kariyerine devam ederken sosyal medyanın dilinden hiç düşmedi. Zaman zaman verdiği iddialı demeçler, kimi zaman da gazetecilerle yaşadığı gerginliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu.

İspanya’da bir televizyon programında sarf ettiği “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” sözünden, “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna “İtalya” cevabını vermesine kadar birçok açıklaması geniş yankı uyandırdı. Her hamlesi olay, her paylaşımı tartışma konusu olan Can Yaman, tüm bu eleştirilere ironik bir açıklamayla meydan okudu!