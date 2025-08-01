Kendisini Yerden Yere Vurdu: Can Yaman'dan Hakkında Yapılan Eleştirilere İroni Dolu Gönderme Geldi!
Uzun süredir başarıları kadar skandallarıyla da adından söz ettiren Can Yaman İtalya’daki kariyerine devam ederken sosyal medyanın dilinden hiç düşmedi. Zaman zaman verdiği iddialı demeçler, kimi zaman da gazetecilerle yaşadığı gerginliklerle eleştiri oklarının hedefi oldu.
İspanya’da bir televizyon programında sarf ettiği “Arka odaya geçelim, kanıtlayayım” sözünden, “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna “İtalya” cevabını vermesine kadar birçok açıklaması geniş yankı uyandırdı. Her hamlesi olay, her paylaşımı tartışma konusu olan Can Yaman, tüm bu eleştirilere ironik bir açıklamayla meydan okudu!
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'Dolunay’ ve ‘Erkenci Kuş’ gibi dizilerle milyonların gönlünü kazanan Can Yaman, kariyerini yurtdışına taşıdıktan sonra da durmak bilmedi!
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Kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Can Yaman, bir süredir DJ Sara Bluma ile aşk yaşıyor.
2025’in ilk çeyreğinde katıldığı bir söyleşide kendisine sorulan “Türkiye mi İtalya mı?” sorusuna tereddütsüz “İtalya” yanıtını veren Can Yaman tepkilerin odağı olmuştu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Kutup ayıları belgeseli daha iyi olurdu. Ecem'e yazar artık. Hadi yine iyisin kız... Titretmiş seni ki başlık açmışsın......