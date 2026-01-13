onedio
Kayseri Alkollü Mekanlar! Masası Uzun, Sohbeti Bol Olan Adresler

Kayseri Alkollü Mekanlar! Masası Uzun, Sohbeti Bol Olan Adresler

Gökçe Cici
Gökçe Cici
13.01.2026 - 17:32

Kayseri alkollü mekanlar, son yıllarda şehirde sosyal hayatın farklı bir yönünü deneyimlemek isteyenler tarafından daha fazla araştırılıyor. Restoran konseptiyle öne çıkan adreslerden pub atmosferi sunan mekanlara kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Akşam yemeği sonrası vakit geçirmek ya da uzun sohbetlere eşlik edecek ortam arayanlar için çeşitli seçenekler bulunuyor. Kayseri’de alkollü mekan arayışı olanlar adına öne çıkan noktaları tek listede topladık.

Yıldız Restaurant

Yıldız Restaurant

Kayseri’de uzun yıllardır bilinen Yıldız Restaurant, akşam saatlerinde rakı–meze eşliğinde oturmak isteyenlerin tercih ettiği adreslerden. Geniş masa düzeni, kalabalık gruplara uygun yapısı ve klasik restoran atmosferiyle öne çıkıyor. Daha çok uzun sohbetli akşam planları için tercih ediliyor.

Adres: Sivas Yolu 7. Km. 357. Sk. No:6, Kocasinan, 38070 Kayseri

Instagram: kayseriyildizrestaurant

The Hunger Kayseri

The Hunger Kayseri

Uluslararası mutfak anlayışıyla bilinen The Hunger, yemekle birlikte alkollü içecek tercih edenlerin uğradığı mekanlar arasında yer alıyor. Modern dekorasyonu ve merkezi konumuyla akşam saatlerinde sosyal ortam arayanlara hitap ediyor. Menü çeşitliliği, farklı damak zevklerine uygun seçenekler sunuyor.

Adres: Tacettin Veli, Bayram Sk. No: 12, 38700 Melikgazi/Kayseri

Instagram: thehunger

Fier Roof Restaurant

Fier Roof Restaurant

Şehir manzarasına karşı yemek deneyimi arayanların radarına giren Fier Roof Restaurant, çatı katı konseptiyle dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde daha sakin ve düzenli ortam arayanlar tarafından tercih ediliyor. Yemekli buluşmalar ve özel planlar için uygun görülüyor.

Adres: Mimarsinan, Bozantı Cd. No:184, 38020 Kocasinan/Kayseri

Instagram: fierroof.kayseri

JJ Pub Kayseri

JJ Pub Kayseri

Kayseri’de pub atmosferi denildiğinde öne çıkan adreslerden. Müzik eşliğinde içecek servisi sunan mekan, arkadaş gruplarının akşam planlarında yer buluyor. Daha hareketli, sohbet ve müziğin iç içe geçtiği bir ortam arayanlara hitap ediyor.

Adres: Grand Otel İçi, Gevher Nesibe Mah. İstasyon Cad. No:3 Wyndham, 38110 Kocasinan/Kayseri

Instagram: jjpubkayseri

Günay Restaurant Kayseri

Günay Restaurant Kayseri

Canlı müzik geleneğini sürdüren Günay Restaurant, akşam eğlencesini sahne performanslarıyla birleştiren mekanlardan. Yemek sonrası müzik eşliğinde vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Klasik eğlence anlayışını sevenler için öne çıkan adresler arasında yer alıyor.

Adres: Esenyurt, Mehmet Özhaseki Blv No:126, 38050 Melikgazi/Kayseri

Instagram: gunaykayseri

Altıntepe Balkon Restaurant

Altıntepe Balkon Restaurant

Manzaralı masa düzeniyle bilinen Altıntepe Balkon Restaurant, daha sakin ve ferah ortam arayanlara hitap ediyor. Akşam yemeklerini uzun oturmalı şekilde değerlendirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor. Şehir ışıkları eşliğinde vakit geçirmek isteyenler için öne çıkan seçeneklerden.

Adres: Erkilet, MAHALLESİ ABACIOĞLU SOKAK NO:170, 38010 Kocasinan/Kayseri

Instagram: altinteperestaurant

Happy Moon's Fier Life Center Kayseri

Happy Moon's Fier Life Center Kayseri

Zengin menüsü ve bilinen konseptiyle Happy Moon’s, Fier Life Center içerisinde vakit geçirmek isteyenlerin uğradığı adreslerden. Uzun süreli oturmalara uygun yapısı ve geniş masa düzeniyle grup buluşmalarına hitap ediyor. Yemek sonrası planlar için tercih ediliyor.

Adres: Mimarsinan, Bozantı Cd. No:184, 38020 Kocasinan/Kayseri

Instagram: happymoonscafe

Roof 11 By Dedeman

Roof 11 By Dedeman

Otel restoranı çizgisini yansıtan Roof 11, şehir manzarası eşliğinde daha düzenli ve şık bir akşam ortamı sunuyor. İş yemekleri, özel davetler ve sakin buluşmalar için değerlendirilen mekanlar arasında bulunuyor. Akşam saatlerinde daha kontrollü bir atmosfer arayanlara hitap ediyor.

Adres: Esentepe, Ahmet Gazi Ayhan Blv., 38060 Melikgazi/Kayseri

Instagram: roof11kayseri

SUZ Fine Dining Şef Restaurant

SUZ Fine Dining Şef Restaurant

Fine dining anlayışıyla öne çıkan SUZ, gastronomi odaklı akşam planları yapanlara hitap ediyor. Menü sunumları ve servis düzeniyle klasik restoran konseptinden ayrışıyor. Daha özel ve planlı akşamlar için tercih edilen adresler arasında yer alıyor.

Adres: Wyndham Grand Kayseri, Gevhernesibe, Tekin Sk. no:2 D:12.Kat, 38010 Kocasinan/Kayseri

Instagram: suzrestaurant

