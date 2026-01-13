Kayseri Alkollü Mekanlar! Masası Uzun, Sohbeti Bol Olan Adresler
Kayseri alkollü mekanlar, son yıllarda şehirde sosyal hayatın farklı bir yönünü deneyimlemek isteyenler tarafından daha fazla araştırılıyor. Restoran konseptiyle öne çıkan adreslerden pub atmosferi sunan mekanlara kadar geniş bir yelpaze dikkat çekiyor. Akşam yemeği sonrası vakit geçirmek ya da uzun sohbetlere eşlik edecek ortam arayanlar için çeşitli seçenekler bulunuyor. Kayseri’de alkollü mekan arayışı olanlar adına öne çıkan noktaları tek listede topladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız Restaurant
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
The Hunger Kayseri
Fier Roof Restaurant
JJ Pub Kayseri
Günay Restaurant Kayseri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altıntepe Balkon Restaurant
Happy Moon's Fier Life Center Kayseri
Roof 11 By Dedeman
SUZ Fine Dining Şef Restaurant
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın