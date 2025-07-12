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Bursa Eğlence Mekanları! Bursa'da Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Mekanlar

Bursa Eğlence Mekanları! Bursa'da Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Mekanlar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
12.07.2025 - 11:25

Bursa eğlence mekanları, şehrin gece hayatını deneyimlemek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Canlı müzikten DJ performanslarına, samimi barlardan kalabalık kulüplere kadar farklı zevklere hitap eden adresler mevcut. Özellikle hafta sonları hareketlenen Bursa gece hayatı, gençlerin ve yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Bursa en iyi mekanlar arasında seçim yapmak isteyenler için hem merkezde hem de Nilüfer gibi popüler bölgelerde öne çıkan yerleri derledik.

İşte Bursa eğlence mekanları!

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High Out Dart Club

High Out Dart Club

Bursa gece hayatında öne çıkan modern barlardan biri. Renkli ışıklar, yüksek enerjili müzikler ve genç ağırlıklı kitlesiyle gecenin ritmini yakalamak isteyenler için popüler bir buluşma noktası.

Adres: Oulu Caddesi Oylum Gökberk sitesi ç8, Kükürtlü, 16080 Osmangazi̇/Bursa

Instagram: highout_dart_club

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Bursa Last Point

Bursa Last Point

Bursa gece hayatında enerjik bir gece arayanlar için Last Point, performansları ve geniş içki menüsüyle fark yaratıyor. Özellikle hafta sonu kalabalığı ve hareketli sahnesiyle biliniyor.

Adres:Odunluk mahallesi liman caddesi kumova iş merkezi 7D/42, 16063 Nilüfer/Bursa

Instagram: lastpointbursa

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Club Inferno Mania

Club Inferno Mania

Elektronik müzik sevenler için öne çıkan mekanlardan biri olan Club Inferno Mania, gece geç saatlere kadar süren dans temposu ve görsel şovlarıyla dikkat çekiyor. Modern kulüp atmosferiyle gençlerin ilgisini çekiyor.

Adres: ParkOra, Odunluk, Akpınar Cd., 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: clubinfernomaniabursa

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Cemil

Cemil

Canlı müzik eşliğinde keyifli bir akşam geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan Cemil, samimi ortamı ve sevilen repertuarıyla öne çıkıyor. Daha sakin ama müzikli bir gece arayanlara hitap ediyor.

Adres: 29 Ekim, Uğur Mumcu Blv. Karya İş ve Yaşam Merkezi D:25/A D:Kapı No: 19-20, 16285 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: cemilbursa

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Jolly Joker Bursa

Jolly Joker Bursa

Türkiye’nin birçok şehrinde olduğu gibi Bursa’daki Jolly Joker de büyük sahne performanslarına ev sahipliği yapıyor. Ünlü sanatçıların konser verdiği bu mekan, eğlenceyi müzikle birleştirenler için ideal bir tercih.

Adres: Cumhuriyet, Nilüfer Hatun Cd. No:114, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: bursa.jollyjoker

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Radyo Gastro Pub

Radyo Gastro Pub

Şık dekorasyonu ve mutfağıyla dikkat çeken Radyo Gastro Pub, yemekle gece eğlencesini birleştirmek isteyenlerin adresi. Ara sıcaklar eşliğinde keyifli vakitler geçirmek için keyifli bir seçenek.

Adres:29 Ekim, Ahmet Taner Kışlalı Blv. No:31/A, 16120 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: radyogastropub

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Sendeyim

Sendeyim

Adı gibi, gecenin sonunda herkesin kendini orada bulduğu mekanlardan biri. Renkli atmosferi, eğlenceli içki sunumları ve bol kahkahalı sohbet ortamıyla dikkat çekiyor.

Adres: Cumhuriyet, Fatih Sultan Mehmet Blv. No:57, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: sendeyimofficial

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Leyla Fasıl Bursa Özlüce

Leyla Fasıl Bursa Özlüce

Fasıl müziği sevenler için Özlüce’de konumlanan Leyla Fasıl, geniş meze menüsü ve sahne performanslarıyla unutulmaz bir gece sunuyor. Kalabalık arkadaş grupları için tercih edilen bir mekan.

Adres: Ertugrul mahallesi, Özlüce, Ahmet Taner Kışlalı Blv. no 18/A, 16120 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: leylafasilozluce

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The North Shield Bursa

The North Shield Bursa

Pub kültürünü yansıtan dekorasyonu ve geniş bira menüsüyle The North Shield, sakin bir gece geçirmek isteyenlerin tercihi. Sohbet ve müzik eşliğinde keyifli bir ortam sunuyor.

Adres: Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. Podyum Park Avm G Blok No:14-15, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: thenorthshieldbursa

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Ka Bar

Ka Bar

Daha underground bir atmosfer arayanlar için Ka Bar, loş ışıkları, alternatif müzik listeleri ve salaş havasıyla öne çıkıyor. Kalabalıktan uzak, özgün bir gece isteyenlerin tercihi.

Adres: Muradiye, Çekirge Cd. No:59, 16050 Osmangazi̇/Bursa

Instagram: kabarcekirge

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Newcastle Pub

Newcastle Pub

Klasik pub atmosferini Bursa’ya taşıyan Newcastle, sıcak ortamı ve bira çeşitliliğiyle dikkat çekiyor. Akşam üzeri başlayan sohbetler geceye keyifli şekilde uzanıyor.

Adres: Cumhuriyet Mh., Nilüfer Hatun Cd., Poyumpark 141/1, 16140 Nilüfer/Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: newcastlepubbursa

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Mr. Frog Bursa

Mr. Frog Bursa

Rahat oturma alanları, renkli iç dekorasyonu ve eğlenceli müzik listesiyle öne çıkan Mr. Frog, arkadaş gruplarıyla buluşmak için ideal. Uygun fiyatlarıyla da gençlerin favorilerinden.

Adres: Odunluk Mahallesi, Akpınar Caddesi D: Blok 12/D, 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: mr.frogbursa

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Klarnet Podyum

Klarnet Podyum

Canlı müzik ve enerjik sahne performanslarıyla dikkat çeken Klarnet, haftanın neredeyse her günü kalabalık atmosferiyle geceye tempo katıyor.

Adres: Cumhuriyet, Nilüfer Hatun Cd. No:114, 16140 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: klarnetbursa

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Cihangir Pub

Cihangir Pub

Adını İstanbul’dan almış olsa da Bursa’nın kendine has eğlence dokusunu taşıyor. Genç kitlenin sıkça tercih ettiği Cihangir Pub, dinamik havası ve eğlenceli akşamlarıyla biliniyor.

Adres: Cumhuriyet mahallesi Nilüfer hatun caddesi Podyumpark, 16110 Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: cihangir.pub

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Green Fairy

Green Fairy

Farklı sunumları ve özgün bar konseptiyle dikkat çeken Green Fairy, absinthe ruhunu Bursa’ya taşıyor. Loş ortamı, farklı bir gece deneyimi isteyenleri cezbediyor.

Adres: Cumhuriyet, Nilüfer Hatun Caddesi, Podyumpark 114 G/K, 16140 Nilüfer/Ni̇lüfer/Bursa

Instagram: greenfairybursa

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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