Bursa Eğlence Mekanları! Bursa'da Gece Hayatını Dolu Dolu Yaşayabileceğiniz Mekanlar
Bursa eğlence mekanları, şehrin gece hayatını deneyimlemek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Canlı müzikten DJ performanslarına, samimi barlardan kalabalık kulüplere kadar farklı zevklere hitap eden adresler mevcut. Özellikle hafta sonları hareketlenen Bursa gece hayatı, gençlerin ve yerli turistlerin ilgisini çekiyor. Bursa en iyi mekanlar arasında seçim yapmak isteyenler için hem merkezde hem de Nilüfer gibi popüler bölgelerde öne çıkan yerleri derledik.
İşte Bursa eğlence mekanları!
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High Out Dart Club
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Bursa Last Point
Club Inferno Mania
Cemil
Jolly Joker Bursa
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Radyo Gastro Pub
Sendeyim
Leyla Fasıl Bursa Özlüce
The North Shield Bursa
Ka Bar
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Newcastle Pub
Mr. Frog Bursa
Klarnet Podyum
Cihangir Pub
Green Fairy
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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