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Ankara Canlı Müzik Mekanları! Ankara'da Eğlencenin Dibine Vurabileceğiniz Mekan Önerileri

Ankara Canlı Müzik Mekanları! Ankara'da Eğlencenin Dibine Vurabileceğiniz Mekan Önerileri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.07.2025 - 18:15

Ankara canlı müzik mekanları, şehirde müzik eşliğinde vakit geçirmek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Barlar, kafeler, meyhaneler ve sahne performanslarının olduğu özel alanlar farklı zevklere hitap ediyor. Ankara mekan önerileri arasında hem rock barlardan hem de sakin akustik sahnelerden söz etmek mümkün. Özellikle gençlerin uğrak noktası haline gelen bazı yerler, fiyat-performans açısından da tercih ediliyor.

İşte Ankara canlı müzik mekanları!

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Hayat Bir Sahne

Hayat Bir Sahne

Akustik performansların yoğun olduğu bu mekan, samimi atmosferiyle öne çıkıyor. Özellikle hafta sonları yoğun ilgi gören sahnesi, dinleyicilere kaliteli vakit sunuyor.

Adres: Mutlukent, 1946. Sk. No: 16, 06800 Çankaya/Ankara

Instagram: hayat.sahne

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SAHNE Zula'da

SAHNE Zula'da

Sahnesine çıkan alternatif müzisyenlerle bilinen mekan, iç dekorasyonuyla da dikkat çekiyor. Ankara'da özgün sesler keşfetmek isteyenlerin sıkça tercih ettiği noktalardan biri.

Adres: Mutlukent Mahallesi 1945 Sokak, Ümitköy No: 14, 06810 Ankara

Instagram: sahnezulada

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The Muddy Waters

The Muddy Waters

Blues ve rock tarzında sahne alan gruplarıyla tanınıyor. Loş ışıkları, nostaljik havası ve kaliteli içecek menüsüyle müzik severlerin favorilerinden.

Adres: Kocatepe, Bayındır-2 Sk. 28/A, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: the.muddy.waters

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Cafebien

Cafebien

Kafe ve bar konseptini birleştiren Cafebien, canlı müzik günlerinde enerjisi yüksek bir ortama dönüşüyor. Uygun fiyatlı menüsüyle gençlerin ilgisini çekiyor.

Adres: Kavaklıdere, Bestekar Cd No:80 D:16, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: _cafebien_

Konum

Adabı Muhabbet

Adabı Muhabbet

Canlı fasıl ve akustik geceleriyle klasik meyhane kültürünü yaşatıyor. Misafirperver hizmeti ve zengin meze çeşitleriyle özellikle kalabalık gruplar tarafından tercih ediliyor.

Adres: Kardelen, 2164. Cd. No:35, 06370 Yenimahalle/Ankara

Instagram: adabimuhabbetankara

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Mazi Kahvesi Eryaman

Mazi Kahvesi Eryaman

Eski Ankara ruhunu yaşatan dekorasyonu ve sakin müzik programlarıyla nostalji sevenlere hitap ediyor. Akşamüstü eğlence için ideal bir adres.

Adres: Altay, Selçuklular Cd. No.2, 06820 Etimesgut/Ankara

Instagram: mazikahvesieryaman

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Haymatlos Mekan

Haymatlos Mekan

Sahnesi alternatif müzik gruplarına açık olan bu mekan, aynı zamanda kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sanat ve müzik dolu bir akşam geçirmek isteyenler için birebir.

Adres: Kavaklıdere, Konur Sok. No:73 D:B, 06640 Çankaya/Ankara

Instagram: haymatlos.mekan

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ahzuita

ahzuita

Minimal tasarımı ve akustik sahne düzeniyle dikkat çeken mekan, samimi buluşmalar için tercih ediliyor. Ziyaretçiler, mekanın sade ama özenli tarzını beğeniyor.

Adres: Çankaya, Üsküp Cd. No: 8 D:C, 06690 Çankaya/Ankara

Instagram: ahzuita

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Buenos Cafe&Pub Ankara

Buenos Cafe&Pub Ankara

Canlı müzik akşamlarında enerjisi tavan yapıyor. Farklı türlerde müzik dinleyebileceğiniz bu pub, özellikle hafta sonu programlarıyla ilgi görüyor.

Adres: Gaziosmanpaşa, Arjantin Cd. 40/A, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: buenosankara

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Back House Grunge&Rock Bar

Back House Grunge&Rock Bar

Adından da anlaşılacağı üzere rock ve grunge sevenlerin uğrak noktası. Sahnesi küçük ama enerjisi yüksek, gruplarla iç içe bir deneyim sunuyor.

Adres: Cumhuriyet, İnkılap Sk. No:5 D:16, 06760 Çankaya/Ankara:

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Twister

Twister

Elektronik ve indie tarzlara yer veren canlı performanslarıyla öne çıkıyor. Genç ve dinamik bir kitleye hitap eden mekan, kokteylleriyle de beğeniliyor.

Adres: Remzi Oğuz Arık, Bestekar Cd 82-A, 06680 Çankaya/Ankara:

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Aramızda Meyhane

Aramızda Meyhane

Küçük ama sıcak ortamı, canlı fasıl ve keyifli mezeleriyle dikkat çekiyor. Dost sohbetlerinin adresi olan bu meyhane, müdavimlerini hızla kazanıyor.

Adres: Gaziosmanpaşa, Beyaz Zambaklar Sok. No:34/A, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: aramizda_meyhane

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Black Pub

Black Pub

Canlı rock müzik eşliğinde vakit geçirmek isteyenlerin tercihi. Geniş içki menüsü ve klasik pub havasıyla Ankara gece hayatında kendine yer edinmiş durumda.

Adres: Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. No:68, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: blackpub__

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Amarillo

Amarillo

Rock’n roll ağırlıklı sahne programlarıyla öne çıkan Amarillo, enerjik atmosferi ve klasik bar havasıyla dikkat çekiyor. Eğlenceyi müzikle birleştirmek isteyenlerin uğrak noktalarından biri.

Adres: Kazım Özalp, Reşit Galip Cd. 89/2, 06700 Çankaya/Ankara

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Nil Rock Bar

Nil Rock Bar

Rock kültürüne sadık kalınarak düzenlenen sahne programları ve dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Yerel grupların sahne aldığı bu mekan, samimi havasıyla öne çıkıyor.

Adres: Meşrutiyet, Konur Sok. No:31/10, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: nilrockbarkonur

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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