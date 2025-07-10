Ankara Canlı Müzik Mekanları! Ankara'da Eğlencenin Dibine Vurabileceğiniz Mekan Önerileri
Ankara canlı müzik mekanları, şehirde müzik eşliğinde vakit geçirmek isteyenler için birçok alternatif sunuyor. Barlar, kafeler, meyhaneler ve sahne performanslarının olduğu özel alanlar farklı zevklere hitap ediyor. Ankara mekan önerileri arasında hem rock barlardan hem de sakin akustik sahnelerden söz etmek mümkün. Özellikle gençlerin uğrak noktası haline gelen bazı yerler, fiyat-performans açısından da tercih ediliyor.
İşte Ankara canlı müzik mekanları!
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Hayat Bir Sahne
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SAHNE Zula'da
The Muddy Waters
Cafebien
Adabı Muhabbet
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Mazi Kahvesi Eryaman
Haymatlos Mekan
ahzuita
Buenos Cafe&Pub Ankara
Back House Grunge&Rock Bar
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Twister
Aramızda Meyhane
Black Pub
Amarillo
Nil Rock Bar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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