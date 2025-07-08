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Ankara En İyi Aspavalar! Aspava Kültürünü Deneyimleyebileceğiniz Mekan Önerileri

Ankara En İyi Aspavalar! Aspava Kültürünü Deneyimleyebileceğiniz Mekan Önerileri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.07.2025 - 15:17

Aspava kültürü adeta bir yaşam tarzı haline geldi. Hem gece atıştırmalıklarında hem de dost sofralarında vazgeçilmez olan aspava için doğru adresi bulmak ise ayrı bir mesele. Ankara en iyi aspavalar listesi arayanlar için kullanıcı deneyimlerine göre derlenmiş özel bir içerik hazırladık. Bu içerikte 'aspava nerede yenir' sorusuna samimi yanıtlar bulacaksınız. 

Ankara aspava mekan önerisi arayanlara işte en beğenilen adresler!

Özçelik Aspava

Özçelik Aspava

Klasikleşmiş bir tat arayanların vazgeçemediği Özçelik Aspava, ikram bolluğu ve güler yüzlü hizmetiyle yıllardır tercih ediliyor. Lahmacunu, döneri ve özellikle yoğurtlu iskenderiyle övgü toplayan mekan, lezzeti kadar hız konusunda da kullanıcılarından tam not alıyor.

Adres: Küçükesat, Esat Cd. No: 110 D:C, 06660 Çankaya/Ankara

Instagram: ozcelikaspava

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Yıldız Aspava

Yıldız Aspava

Dost meclislerinin vazgeçilmezlerinden biri olan Yıldız Aspava, özellikle soslu döneriyle müdavim kazanmış durumda. Geleneksel aspava sunumunu bozmadan sıcak ortamıyla dikkat çeken mekan, menüsüyle fiyat-performans dengesini koruyor.

Adres: Yıldız Aspava, Esat Caddesi, No: 110 Çankaya, Ankara, Turkey 06040

Instagram: yildiz.aspava

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Meşhur Gülçimen Aspava

Meşhur Gülçimen Aspava

Aspava kültürünün samimi bir yansıması olan Gülçimen, hızlı servis ve doyuruculuğu ile biliniyor. Özellikle akşam saatlerinde yoğun ilgi gören mekan, uygun fiyatları ve temiz ortamıyla ailelerin de tercih ettiği bir yer.

Adres: Barbaros, Esat Cd. No:110, 06640 Çankaya/Ankara

Instagram: gulcimenaspava

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Yıldırım Aspava

Yıldırım Aspava

Bol ikramlı sunumları ve özellikle sıcak lavaşıyla öne çıkan Yıldırım Aspava, Ankaralıların lezzet durağı haline gelmiş. Kullanıcılar özellikle burada yenen et dönerin yumuşaklığına ve sos oranının dengesine vurgu yapıyor.

Adres: Mebusevleri, Anıt Cd. No:10 D:B, 06570 Çankaya/Ankara

Instagram: cengizyildirimaspava

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Kardelen Aspava

Kardelen Aspava

Yenimahalle çevresinde aspava arayanların ilk adresi Kardelen. Mekan, hızlı paket servisi ve sıcak sunumuyla kullanıcıların memnuniyetini kazanmış. Yoğurtlu menüler ve lavaş üstü döner sevenler için iyi bir seçenek.

Adres: Turgut Özal, 2118. Cd Çağdaş Park Sitesi, 06370 Yenimahalle/Ankara

Konum

Meşhur Dürüm Aspava

Meşhur Dürüm Aspava

Adından da anlaşılacağı gibi dürüm çeşitleriyle fark yaratan bu mekan, çıtır lavaşı ve bol malzemesiyle dikkat çekiyor. Öğrenciler arasında popüler olan Dürüm Aspava, bütçe dostu fiyatları ve doyurucu porsiyonlarıyla öne çıkıyor.

Adres: Koru Mah, Çayyolu, Doğan Taşdelen Blv. No:200/B, 06810 Çankaya/Ankara

Instagram: meshurdurumaspavacayyolu

Konum

Aspava Lezzet Ustası

Aspava Lezzet Ustası

Sunumuyla değil doğrudan lezzetiyle öne çıkan bir yer arıyorsanız burası tam size göre. Etin kalitesi ve baharat dengesiyle birçok kullanıcıdan olumlu yorumlar almış.

Adres: Aspava, Çukurambar, Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd. Nova Tower No:17 D:11, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: cukurambaraspava

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Ankara Aspava Kızılay

Ankara Aspava Kızılay

Kızılay civarında merkezi bir aspava noktası arıyorsanız Ankara Aspava’yı not edin. Lokasyon avantajı, hijyenik ortamı ve klasik aspava ikramlarıyla hem bölge halkının hem de şehir dışından gelenlerin uğrak yeri.

Adres: Meşrutiyet, Meşrutiyet Cd. No:6, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: ankaraaspavakizilay

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Cengiz Yıldırım Aspava

Cengiz Yıldırım Aspava

Çıtır lavaşı, sarımsaklı sosu ve bol yeşillikli sunumuyla dikkat çeken bir diğer mekan da Cengiz Yıldırım Aspava. Kullanıcılar özellikle buradaki çalışanların ilgisinden ve hızlı servisinden memnun kalıyor.

Adres: Oğuzlar, Ceyhun Atuf Kansu Cd. 94/A, 06520 Çankaya/Ankara

Instagram: cengizyildirimaspavabalgat

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Hassas Özçelik Aspava

Hassas Özçelik Aspava

Aspava dendiğinde ilk akla gelen mekanlardan biri olan Hassas Özçelik, özellikle kebap ve et döner sunumuyla kendini farklı bir yere konumlandırmış. Mekanda sunulan mezeler ve ikramlar da kullanıcılar tarafından beğeniliyor.

Adres: Muhsin Ertuğrul, Belligün Cd. No: 10, 06660 Çankaya/Ankara

Instagram: ozcelikaspavahassas

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Şimşek Aspava

Şimşek Aspava

Sade ama doyurucu sunumlar arayanlar için ideal bir alternatif. Mekanın temizliği ve servisin düzenliliğiyle ilgili övgüler öne çıkıyor. Etin kalitesiyle farklılaştığı belirtiliyor.

Adres: Kocatepe, Mithatpaşa Cd. 58/B, 06420 Çankaya/Ankara

Instagram: simsekaspavamithatpasa

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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