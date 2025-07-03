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Ankara Date Mekanları! Ankara'da Sevgilinizle Romantik Dolu Anlar Yaşayabileceğiniz Mekan Önerileri

Ankara Date Mekanları! Ankara'da Sevgilinizle Romantik Dolu Anlar Yaşayabileceğiniz Mekan Önerileri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.07.2025 - 11:51

Ankara date mekanları, sevgilinizle keyifli zaman geçirmek için harika seçenekler sunuyor. Özellikle Ankara sevgiliyle buluşulabilecek mekanlar, hem manzarasıyla hem de atmosferiyle çiftlerin favorisi oluyor. Eğer siz de Ankara romantik mekanlar arıyorsanız, bu şehirde tam size göre pek çok yer var. Sıcacık kafelerden şık restoranlara kadar farklı tarzlarda birçok buluşma noktası bulabilirsiniz. Ankara’da sevgilinizle unutulmaz bir buluşma planlamak artık çok kolay.

İşte Ankara date mekanları!

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Trilye Restaurant

Trilye Restaurant

Deniz ürünleriyle öne çıkan Trilye Restaurant, Ankara’da balık yemek isteyen çiftlerin favorisi. Şık sunumları ve taze mezeleri sıkça övülüyor. İç mekandaki sıcak ve nezih atmosfer romantik buluşmalar için uygun. Kaliteli hizmet anlayışıyla da beğeni topluyor.

Adres: Kazım Özalp, Kuleli Sokağı No: 32, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: trilyerestoran

Konum

L'avare Sokak

L'avare Sokak

L’avare Sokak, samimi ortamı ve özenle hazırlanan kokteylleriyle dikkat çekiyor. Modern dekorasyonu ve rahat oturma alanları çiftler tarafından seviliyor. Keyifli bir buluşma noktası arayanlar için ideal.

Adres: 16/1, Çankaya, Üsküp Cd., 06690 Çankaya/Ankara

Instagram: lavaresokak

Konum

Cafe des Cafés

Cafe des Cafés

Cafe des Cafés, arka bahçesi ve sıcak dekoruyla sevgili buluşmaları için çok uygun bir mekan. Sakin ve rahat atmosferiyle uzun sohbetler için tercih ediliyor. Güler yüzlü personeli de sıkça beğeniliyor.

Adres: Kavaklıdere, Tunalı Hilmi Cd. 83/A, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: cafedescafes

Konum

Fige Restaurant

Fige Restaurant

Zarif sunumları ve sakin atmosferiyle çiftler tarafından tercih edilen bir restoran. Romantik akşam yemekleri için oldukça uygun bir ortama sahip. Menüsü özenli sessiz ve samimi ortamı özellikle öne çıkıyor.Adres: Çankaya Mahallesi, Eski, Prof. Dr Aziz Sancar Caddesi No:15, 06690 Çankaya/Ankara

Instagram: fige_restaurant

Konum

Luigi's Ristorante Bar

Luigi's Ristorante Bar

Luigi’s, lezzetli İtalyan yemekleri ve rahat atmosferiyle öne çıkıyor. Pizzaları, makarnaları ve keyifli bar alanı sıkça öneriliyor. Sıcakkanlı servisi ve sade dekoruyla çiftlerin beğenisini kazanıyor. Hem öğle yemekleri hem akşam buluşmaları için uygun.Adres: Çankaya Mahallesi, Çankaya Cd. Bina No:10, Atakule No:54, 06690 Çankaya

Instagram: luigisristorantebar

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Skye Vue

Skye Vue

Ankara manzaralı terasıyla dikkat çeken Skye Vue, romantik bir akşam için harika bir seçenek. Özel kokteyllerle çiftlere keyifli bir ortam sunabilir. Şık ve ferah tasarımı sıkça beğeniliyor. Özellikle akşam saatlerinde atmosfer çok etkileyici oluyor.

Adres: JW Marriott 1, Kızılırmak, Muhsin Yazıcıoğlu Cd., 06510 Çankaya/Ankara

Instagram: skyevuecocktailbar

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Alma Table

Alma Table

Minimal ve sade tasarımıyla dikkat çeken alma table, romantik yemekler arayan çiftler için uygun. Sakin ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyenler tarafından seviliyor. Hafif menü seçenekleri ve kaliteli sunumlarıyla beğeni topluyor. 

Adres: İncek, Susam Sk. no:1, 06380 Gölbaşı/Ankara

Instagram: alma.table

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No4 Restaurant

No4 Restaurant

No4 Restaurant, modern dekorasyonu ve özenli sunumlarıyla Ankara’da öne çıkıyor. Şık atmosferi romantik buluşmalar için uygun bir ortam sağlıyor. Çiftler tarafından özellikle akşam yemekleri için tercih ediliyor.

Adres: Söğütözü Yaşam Caddesi, 4. Sk. No:4, 06510 Çankaya/Ankara

Instagram: no4restaurant

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Niki Restaurant

Niki Restaurant

Niki Restaurant, butik konsepti ve sıcak ortamıyla samimi bir buluşma noktası sunuyor. Özenli menüsü ve ilgili çalışanları kullanıcılar tarafından sıkça övülüyor. Sessiz ve rahat bir atmosfer arayanlar için uygun bir seçenek. Çiftler için huzurlu bir akşam yemeği alternatifi.

Adres: Kazım Özalp, Hafta Sk. No:16, 06700 Çankaya/Ankara

Instagram: nikirestaurant

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Cezzar Steakhouse

Cezzar Steakhouse
www.cezzarsteakhouse.com

Cezzar Steakhouse, lezzetli steak seçenekleri ve şık sunumlarıyla öne çıkıyor. Et sever çiftler tarafından sıkça tercih ediliyor. Geniş menüsü ve rahat ortamıyla keyifli bir buluşma imkanı sunuyor. Servis kalitesi ve sunum özeni de beğeniliyor.

Adres: Oğuzlar, Ceyhun Atuf Kansu Cd. No:35 D:C, 06520 Çankaya/Ankara

Instagram: cezzar_steakhouse

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Giotto Restaurant

Giotto Restaurant

Giotto Restaurant, İtalyan mutfağı seven çiftler için ideal bir seçenek. Samimi atmosferi ve özenli servisiyle beğeni topluyor. Lezzetli makarnalar ve keyifli sunumlar sıkça öneriliyor. Çiftler için sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor.

Adres: Kuzu Effect Shopping Center, Oran, 06450 Çankaya/Ankara

Instagram: giottoturkiye

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Nükteli

Nükteli

Nükteli, samimi ortamı ve rahat dekoru kullanıcılar tarafından beğeniliyor. Lezzetli yemekleri ve eğlenceli menüsü öne çıkıyor. Uzun sohbetler için sıcak bir buluşma noktası.

Adres: Osmanağa Konakları, Ümit, 2494/3. Sk. no 6, 06810 Çankaya/Ankara

Instagram: nukteli_restoran

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Sardunya Cafe-Winehouse

Sardunya Cafe-Winehouse

Sardunya Cafe-Winehouse, şarap odaklı menüsü ve huzurlu ortamıyla romantik buluşmalar için öneriliyor. Sıcak dekorasyonu ve kaliteli şarap çeşitleri beğeniliyor. Sakin bir akşam geçirmek isteyen çiftler için uygun bir seçenek. Lezzetli atıştırmalıklarıyla da öne çıkıyor.

Adres: Tunalı Hilmi Caddesi, Bülten Sk. No:21/D, 06680 Çankaya/Ankara

Instagram: sardunyacafe_winehouse

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Hayyami Şarap Evi

Hayyami Şarap Evi

Hayyami Şarap Evi, şarap sever çiftler için keyifli bir atmosfer sunuyor. Kaliteli şarap menüsü ve samimi ortamı kullanıcılar tarafından seviliyor. Sıcak dekoru ve özenli servisiyle beğeni topluyor. Sessiz bir akşam isteyenler için güzel bir tercih.

Adres: Remzi Oğuz Arık, Bestekar Cd No:82/B, 06540 Çankaya/Ankara

Instagram: hayyamisarapeviii

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RedRex Restaurant Bar & Club

RedRex Restaurant Bar & Club

RedRex, eğlenceli bir akşam geçirmek isteyen çiftler için canlı bir ortam sunuyor. Geniş bar menüsü ve müzik arayanlar için uygun bir mekan. Enerjik ve genç bir atmosfer sevenler tercih edebilir.

Adres: Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, 06810 çankaya/Çankaya/Ankara

Instagram: redrexrestaurant

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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