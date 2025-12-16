Katılımcıları İkiye Bölecek Türk Mutfağı Anketi!
Türk mutfağı söz konusuysa tarafsız kalmak neredeyse imkansız! Kimine göre mantıksız bir tercih, kimine göre çocukluk anısı… Bu ankette doğru ya da yanlış yok; sadece kalpten gelen favoriler var. Her soruda aynı türden ama bambaşka karaktere sahip lezzetler karşı karşıya geliyor. Bakalım sen hangi taraftasın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Klasik soruyla başlayalım; Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sokak lezzetleri denince senin aklına ilk hangisi geliyor?
3. Kebap cephesinde tarafını seç!
4. Ev yemeklerinden favorin hangisi?
5. Pilav mı, Makarna mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Çorba seçmeden olmaz!
7. Dolma, sarma cephesinde tercihin hangisi?
8. Bazılarına göre fark yok ama bizce çok fark var!
9. Testin sonuna yaklaşırken tatlılara geçelim!
10. Son olarak; birçoğumuzun zorlanacağı bir soru!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın