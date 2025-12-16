onedio
Katılımcıları İkiye Bölecek Türk Mutfağı Anketi!

Katılımcıları İkiye Bölecek Türk Mutfağı Anketi!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
16.12.2025 - 14:01

Türk mutfağı söz konusuysa tarafsız kalmak neredeyse imkansız! Kimine göre mantıksız bir tercih, kimine göre çocukluk anısı… Bu ankette doğru ya da yanlış yok; sadece kalpten gelen favoriler var. Her soruda aynı türden ama bambaşka karaktere sahip lezzetler karşı karşıya geliyor. Bakalım sen hangi taraftasın?

1. Klasik soruyla başlayalım; Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?

2. Sokak lezzetleri denince senin aklına ilk hangisi geliyor?

3. Kebap cephesinde tarafını seç!

4. Ev yemeklerinden favorin hangisi?

5. Pilav mı, Makarna mı?

6. Çorba seçmeden olmaz!

7. Dolma, sarma cephesinde tercihin hangisi?

8. Bazılarına göre fark yok ama bizce çok fark var!

9. Testin sonuna yaklaşırken tatlılara geçelim!

10. Son olarak; birçoğumuzun zorlanacağı bir soru!

