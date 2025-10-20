Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2025 Kasım Ara Tatilinde Çocuklarla İstanbul'da Nereye Gidilir?

Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin beklediği Kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatiline kısa bir zaman kalmasının ardından internette de tatile yönelik aramalar artmaya başladı. Kasım ara tatili ne zaman? 2025 Kasım ara tatili hangi tarihte? Bu aralar dışında velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Kasım ara tatilinde çocuklarla hangi aktivitelerin yapılabileceği ve çocuklarla Kasım ara tatilinde İstanbul'da nerelere gidilebileceği. İşte 2025 Kasım ara tatilinde İstanbul'da çocuklarla gidebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz etkinliklerden bazıları...