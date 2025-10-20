onedio
article/comments
article/share
Kasım Ara Tatili Ne Zaman? 2025 Kasım Ara Tatilinde Çocuklarla İstanbul'da Nereye Gidilir?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2025 - 13:40 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 14:26

Tüm öğrenci, öğretmen ve velilerin beklediği Kasım ara tatiline sayılı günler kaldı. Eğitim döneminin ilk tatili olan Kasım ara tatiline kısa bir zaman kalmasının ardından internette de tatile yönelik aramalar artmaya başladı. Kasım ara tatili ne zaman? 2025 Kasım ara tatili hangi tarihte? Bu aralar dışında velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de Kasım ara tatilinde çocuklarla hangi aktivitelerin yapılabileceği ve çocuklarla Kasım ara tatilinde İstanbul'da nerelere gidilebileceği. İşte 2025 Kasım ara tatilinde İstanbul'da çocuklarla gidebileceğiniz yerler ve yapabileceğiniz etkinliklerden bazıları...

2025 Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman tatil olacak? 9 günlük tatil ne zaman?

Tüm velilerin, öğrenci ve öğretmenlerin heyecanla beklediği Kasım ara tatiline artık sayılı günler kaldı. 10-14 Kasım arasında olacak tatil, 8 Kasım Cumartesi başlayıp 16 Kasım Pazar günü sona erecek. Öğrenci, veli ve öğretmenlerin heyecanla beklediği 9 günlük Kasım ara tatilinde özellikle velilerin merak ettiği konulardan biri çocuklarla İstanbul'da neler yapılabileceği oldu. 

İşte Kasım ara tatilinde İstanbul'da çocuklarınızla gidebileceğiniz bazı yerler ve yapabileceğiniz aktiviteler...

Rahmi M. Koç Müzesi – Hasköy

Bu müze, sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin canlı bir portresini sunarak, çocukların etkileşimli bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlıyor. Antika otomobiller, denizaltı maceraları, tarihi trenler ve uçaklar çocukların merakını uyandırıyor.

Legoland Discovery Centre – Bayrampaşa

Legoland Discovery Centre, Lego'ya tutkun olan çocuklar için kaçırılmayacak bir yerdir. Bu merkezde çocuklar, oyun oynayarak ve el becerilerini geliştirerek eğlenceli vakit geçirebilirler.

İşte çocuklarla Kasım ara tatilinde gidebileceğiniz diğer bazı yerler:

İstanbul Oyuncak Müzesi – Göztepe

Miniatürk – Haliç

Vialand Tema Park – Eyüpsultan

Forestanbul Macera Parkı – Sarıyer

Atatürk Arboretumu – Sarıyer

Çocuk Sanat Merkezi – Zorlu PSM

İstanbul Akvaryum – Florya

