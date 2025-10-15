Karakterine Göre Sen Hangi Müzik Dinleme Platformusun?
Bir karakter testi ile daha karşınızdayız! Herkesin müzik dinleme tarzı farklıdır. Peki senin karakterin hangi platformla uyumlu? Hadi bakalım, cevaplarını seç ve öğren!
1. Başlayalım! Müziği en çok neyle dinliyorsun?
2. Kullanmaktan asla vazgeçemeyeceğin bir kulaklık türü seçer misin?
3. Devam edelim! Yeni şarkılar keşfetmeye ne kadar açıksın?
4. Şu an kullandığın müzik dinleme platformu üyeliğin bir yıldan fazla mı?
5. Menemen nasıl olmalı?
6. Favori Friends karakterini seçer misin?
7. Dümdüz bir soru: Arkadaşların seni nasıl tanımlar?
8. Müzik dinlemeyi ne zaman daha çok önemsiyorsun diye soralım ve testi bitirelim!
Spotify!
Apple Music!
YouTube Music!
Tidal!
