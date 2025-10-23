Kara Pazar Ne Demek? Kara Pazarda Para Nasıl Değerleniyor?

Kara pazar, aslında bir ülkenin resmi ekonomisinin yansıması gibidir. Ekonomik istikrar ne kadar zayıfsa, kara pazar o kadar büyür. Para ise burada, devletin çizdiği kurallara değil, insanların çaresizliğine ve talebine göre değer kazanır. Yani kara pazarda kazanan her zaman alıcı ya da satıcı değil; çoğu zaman sistemi kendi lehine kullanan aracılar olur.