onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Kalk, Silkelen! Hayata Dönüş Başlatan 11 Enerjik Parça

etiket Kalk, Silkelen! Hayata Dönüş Başlatan 11 Enerjik Parça

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.12.2025 - 19:01

Depresyon battaniyesine son! Alarmınızın erteleme tuşuna basmaktan parmak izi kalan o masum günlere veda ediyoruz. Çünkü artık sırtımızda bir Müzik roketi var! Bu 12 parça, ruhunuzdaki pazartesi sendromu virüsünü formatlayacak, yorganınızdan fırlatacak ve sizi hayatın kırmızı butonuna bastıracak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Queen - Don't Stop Me Now

2. Daft Punk - One More Time

3. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling

4. Dua Lipa - Levitating

5. AC/DC - Thunderstruck

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Lady Gaga - Born This Way

7. Imagine Dragons - Believer

8. Avicii - Wake Me Up

9. Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough

10. Nirvana - Smells Like Teen Spirit

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Pharrell Williams - Happy

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın