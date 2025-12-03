Kalk, Silkelen! Hayata Dönüş Başlatan 11 Enerjik Parça
Depresyon battaniyesine son! Alarmınızın erteleme tuşuna basmaktan parmak izi kalan o masum günlere veda ediyoruz. Çünkü artık sırtımızda bir Müzik roketi var! Bu 12 parça, ruhunuzdaki pazartesi sendromu virüsünü formatlayacak, yorganınızdan fırlatacak ve sizi hayatın kırmızı butonuna bastıracak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Queen - Don't Stop Me Now
2. Daft Punk - One More Time
3. The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling
4. Dua Lipa - Levitating
5. AC/DC - Thunderstruck
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Lady Gaga - Born This Way
7. Imagine Dragons - Believer
8. Avicii - Wake Me Up
9. Michael Jackson - Don't Stop 'Til You Get Enough
10. Nirvana - Smells Like Teen Spirit
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Pharrell Williams - Happy
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın