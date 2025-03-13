Justin Bieber'ın Bir "Hi" Bile Demediği Ergenleri Maziye Götürüyoruz!

'Justin Bieber bize bir 'hi' bile demedi.' Tarihler 2013'ü gösterdiğinde dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber konser vermek için Türkiye'ye gelmişti. O zamanlarda yetişkin olanlar için bu oldukça normal bir durumdu. Bu zamana kadar birçok ünlü şarkıcı ülkemizde konser vermişti. Fakat bunu bir de ergenlere, Bieber hayranlarına sorun! Kimisi bu anın 4 yıldır gelmesini beklediğini söylemiş, kimisi konser alanına gözyaşları içinde gelmişti. Konser öncesi röportaj veren hayranlardan bazıları Justin ile aynı havayı soluduğu için bile mutluydu, bazıları ise saatlerce beklediği halde Justin'den tek bir kelime duyamadığı için mutsuzdu.

Eğer zamanında o kızların yerinde olmak için can atıyor, şimdi okuyunca ise ne kadar komik olduğunu fark ediyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz! Sizi mazide kısa bir yolculuğa çıkarmaya geldik.

İşte ergenliğini 2010'lu yıllarda geçirenlerin dün gibi hatırlayacağı olaylar.