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Yaşam
Justin Bieber'ın Bir "Hi" Bile Demediği Ergenleri Maziye Götürüyoruz!

Justin Bieber'ın Bir "Hi" Bile Demediği Ergenleri Maziye Götürüyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.03.2025 - 13:04

'Justin Bieber bize bir 'hi' bile demedi.' Tarihler 2013'ü gösterdiğinde dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber konser vermek için Türkiye'ye gelmişti. O zamanlarda yetişkin olanlar için bu oldukça normal bir durumdu. Bu zamana kadar birçok ünlü şarkıcı ülkemizde konser vermişti. Fakat bunu bir de ergenlere, Bieber hayranlarına sorun! Kimisi bu anın 4 yıldır gelmesini beklediğini söylemiş, kimisi konser alanına gözyaşları içinde gelmişti. Konser öncesi röportaj veren hayranlardan bazıları Justin ile aynı havayı soluduğu için bile mutluydu, bazıları ise saatlerce beklediği halde Justin'den tek bir kelime duyamadığı için mutsuzdu.

Eğer zamanında o kızların yerinde olmak için can atıyor, şimdi okuyunca ise ne kadar komik olduğunu fark ediyorsanız, merak etmeyin yalnız değilsiniz! Sizi mazide kısa bir yolculuğa çıkarmaya geldik. 

İşte ergenliğini 2010'lu yıllarda geçirenlerin dün gibi hatırlayacağı olaylar.

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1. Herkes ona özenirdi.

1. Herkes ona özenirdi.

Justin Bieber'ın dünya genelindeki etkisini anlatmaya kalksak muhtemelen sayfalar yetmez. 2010 yılında 'Baby' şarkısı çıkan Bieber, o zamanlar henüz 16 yaşındaydı. Baby klibi, YouTube'da en çok izlenen video olmayı başarmıştı. Tabii başarı, nefreti de yanında getirdi. Baby şarkısının klibi aynı zamanda 'en beğenilmeyen' video oldu.  

Bieber, henüz 20 yaşına gelmeden sayısız ödüle layık görüldü. Ünü, tüm dünyada tahmin edilemez derecede artıyordu. 'Bieber etkisi' diyebileceğimiz bir durum görülmeye başlandı dünyada. Herkes benzer ayakkabıları giyiyor, benzer şapkaları takıyor ve benzer saç modellerini kullanıyordu!

O zamanlarda 'popi' diye tabir ettiğimiz insanlar vardı hatırlar mısınız? İşte onları popi yapan şey, aslında bu akımlara uymalarıydı.

2. Directionerlara selam olsun. (Hayır direksiyon değil!)

2. Directionerlara selam olsun. (Hayır direksiyon değil!)

Bieber'ın en büyük rakibi hiç şüphesiz One Direction'dı. İngiltere'den yükselen 5 kişilik grup, 2010 yılında X-Factor yarışmasında birinci oldu. Henüz yarışma yıllarında büyük bir fan kitlesine sahip olan One Direction 2011 yılının Kasım ayında ilk albümünü çıkardı. Up All Night isimli albüm, on altı ülkede birden üst sıralarda yer aldı. Grubun başarısı daha sonra katlanarak arttı. Dünya devi haline gelen One Direction, ülkemizde de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

Twitter'da 'belieber' ve 'directioner' hayran gupları birbirine girerdi. Teknolojinin yeni yeni geliştiği yıllarda oldukça başarısız shoplar yapılırdı. Grup üyelerinin kız arkadaşlarına ise anlamsız bir nefret duyulurdu. Fan hikayeleri yazılır, ne hikmetse Harry Styles hepsinin de başrolünde olurdu.

Odasına poster asmasına izin verilmeyen genç kızlar, annelerine 'ama annee Zayn müslüman bir kereee' diyerek ikna etmeye çalışırdı. Justin Bieber etkisi, zamanla kendisini Zayn Malik etkisine bıraktı. Artık saçlar yatırılmıyor, dikiliyordu. Kolej ceketleri popüler oldu, herkes 'kötü çocuk' havalarına girdi!

3. Kötü çocuk demişken...

3. Kötü çocuk demişken...

O meşhur uygulamada fan hikayeleri bitmek bilmezdi. Eminiz siz de en az bir tane fan hikayesi okumuşsunuzdur. Fakat fan hikayeleri, zamanla yerini romantik hikayelere bıraktı.

Amatör yazarların kaleme aldığı bu kitaplardan en meşhuru ise Kötü Çocuk'du. Bu hikayeyi okumayan kızların ergenliği kabul edilmiyordu :) Başrolde ise kitabın karakterini temsil eden ünlü model Vini Uehara vardı. Brezilyalı model Vini Uehara'nın Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi oluştu.

4. Kimler Facebook hayran sayfalarının adminiydi?

4. Kimler Facebook hayran sayfalarının adminiydi?

Öyle kuru kuru hayran olmakla bitmezdi bu işler. Teknoloji son damlasına kadar kullanılır, açılan Facebook hayran sayfaları büyük bir özenle yönetilirdi. Yeri gelir hikayeler yazılır yeri gelir yapay zekanın yanında halt ettiği shoplar yapılırdı. Çoğu kişi de İngilizceyi bu şekilde öğrendi. Hayran olduğunuz her kim olursa olsun, onun hakkındaki bilgileri öğrenmek için dil bilmeniz gerekiyordu.

5. Facebook gruplarının komplo teorileri bitmek bilmezdi.

5. Facebook gruplarının komplo teorileri bitmek bilmezdi.

Eminiz ki bu görselleri görünce hatırladınız: Evet, illuminati! Ünlüler dünyasının illuminati tarafından esir alındığı düşünülürdü. Konserlerde, kliplerde hep üçgenler görülür, göz resmi de eksik olmazdı. Bu konunun geldiği en uç nokta ise Miley Cyrus ile oldu.

Miley Cyrus'un bir klibini illuminati etkisiyle zorla çektiği söylenmişti. Hatta klibinin sonunda gözyaşları içinde kalıyor ve hayranlarından yardım istiyordu.

Hey gidi günler hey!

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6. Hannah Montana, Waverly Büyücüleri, İyi Şanslar Charlie...

6. Hannah Montana, Waverly Büyücüleri, İyi Şanslar Charlie...

Disney'in dizileri de en az şarkıcılar kadar meşhurdu. Herkesin bayılarak izlediği bir dizi vardı mutlaka. Çoğu ABD'de çekilen bu dizilerde oranın okullarına özenir, okula serbest kıyafetle gidemediğimize, okulumuzda dolaplarımızın olmadığına ve arkadaşımızın evinde kalamadığımıza isyan ederdik.

O zamanın Disney yıldızları da aldı yürüdü zaten.

7. Türk dizilerimizi de anmazsak olmaz.

7. Türk dizilerimizi de anmazsak olmaz.

Yaz aylarında izleyiciyi bekleyen romantik komedi dizileri çoğunluktaydı. Özellikle gençlerin yer aldığı bu diziler, tatlı, eğlenceli, romatik aşk ve arkadaşlık hikayeleri anlatrdı. 2013 yılının Temmuz ayında çıkan 'Güneş Beklerken' kesinlikle bunlardan biriydi.

Kerem Bürsin'in geniş hayran kitlesi de o zamanlarda oluşmaya başladı.

8. Çektiğimiz fotoğraflarda burnumuz kaybolmalıydı.

8. Çektiğimiz fotoğraflarda burnumuz kaybolmalıydı.

Görseldeki renk tonlarını gördüğünüz anda maziye gittiniz değil mi? Verilen pozlar, kullanılan efektler, giyilen kıyafetler...Özellikle 4'lü, 6'lı hatta 9'lu kolaj fotoğraflar çekmek çok modaydı. Her bir karede farklı bir poz vermeniz gerekiyordu. Çoğunda da burnunuz kaybolacak derecede efekt oluyordu! :)

Bonus: Vine!

Bonus: Vine!

Sosyal medya platformlarının yeni yeni çıkmasıyla hayatımıza giren uygulamalardan birisi de Vine oldu. Bugünkü TikTok'un atası olan Vine'da kahkahalara boğularak izleyeceğiniz kısa videolar vardı. Şimdi milyonlarca video olduğu halde, aynı tadı vermiyor.

Hiçbir şey aynı tadı vermiyor artık değil mi? O şarkıları dinleseniz de dizileri izleseniz de bir daha muhtemelen o hazzı alamayacaksınız. 

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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