Justin Bieber'ın Bir "Hi" Bile Demediği Ergenleri Maziye Götürüyoruz!

Bieber'ın en büyük rakibi hiç şüphesiz One Direction'dı. İngiltere'den yükselen 5 kişilik grup, 2010 yılında X-Factor yarışmasında birinci oldu. Henüz yarışma yıllarında büyük bir fan kitlesine sahip olan One Direction 2011 yılının Kasım ayında ilk albümünü çıkardı. Up All Night isimli albüm, on altı ülkede birden üst sıralarda yer aldı. Grubun başarısı daha sonra katlanarak arttı. Dünya devi haline gelen One Direction, ülkemizde de hatrı sayılır bir hayran kitlesine sahipti.

Twitter'da 'belieber' ve 'directioner' hayran gupları birbirine girerdi. Teknolojinin yeni yeni geliştiği yıllarda oldukça başarısız shoplar yapılırdı. Grup üyelerinin kız arkadaşlarına ise anlamsız bir nefret duyulurdu. Fan hikayeleri yazılır, ne hikmetse Harry Styles hepsinin de başrolünde olurdu.

Odasına poster asmasına izin verilmeyen genç kızlar, annelerine 'ama annee Zayn müslüman bir kereee' diyerek ikna etmeye çalışırdı. Justin Bieber etkisi, zamanla kendisini Zayn Malik etkisine bıraktı. Artık saçlar yatırılmıyor, dikiliyordu. Kolej ceketleri popüler oldu, herkes 'kötü çocuk' havalarına girdi!