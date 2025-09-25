onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Japonya’da 18 Yıl Eşiyle Konuşmayan Adamın Konuşmama Sebebi Nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Japonya’da 18 Yıl Eşiyle Konuşmayan Adamın Konuşmama Sebebi Nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 23:22

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmada yöneltilen ilginç sorulardan biri Japonya’da 18 yıl boyunca eşine tek kelime konuşmayan bir adam hakkındaydı. Yarışmacıya, “1999-2017 yılları arasında eşiyle hiç konuşmayan bu adam, çocuklarının isteğiyle konuşmaya başladığında gerekçe olarak ne söyledi?” sorusu yöneltildi. Seyirciler tarafından merak konusu olan soru, kısa sürede araştırılmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japonya'da evli ve çocuklu bir adam, 1999-2017 arası birlikte yaşadığı eşiyle tek kelime bile konuşmamış, çocuklarının ısrarıyla konuşmaya başlayınca konuşmama sebebi olarak eşi için hangisini söylemiştir?

Japonya'da evli ve çocuklu bir adam, 1999-2017 arası birlikte yaşadığı eşiyle tek kelime bile konuşmamış, çocuklarının ısrarıyla konuşmaya başlayınca konuşmama sebebi olarak eşi için hangisini söylemiştir?

A- Çocuklarla ilgilenmesini kıskandığını

B- Annesinin elini öpmediğini

C- Sumo güreşi izlemediğini

D- Yemek yapmayı sevmediğini

Cevap A, yani çocuklarla ilgilenmesini kıskandığı için.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın