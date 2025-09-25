Japonya’da 18 Yıl Eşiyle Konuşmayan Adamın Konuşmama Sebebi Nedir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmada yöneltilen ilginç sorulardan biri Japonya’da 18 yıl boyunca eşine tek kelime konuşmayan bir adam hakkındaydı. Yarışmacıya, “1999-2017 yılları arasında eşiyle hiç konuşmayan bu adam, çocuklarının isteğiyle konuşmaya başladığında gerekçe olarak ne söyledi?” sorusu yöneltildi. Seyirciler tarafından merak konusu olan soru, kısa sürede araştırılmaya başlandı.
Japonya'da evli ve çocuklu bir adam, 1999-2017 arası birlikte yaşadığı eşiyle tek kelime bile konuşmamış, çocuklarının ısrarıyla konuşmaya başlayınca konuşmama sebebi olarak eşi için hangisini söylemiştir?
