İzmir Balçova’daki Karakol Saldırısında Yürekleri Parçalayan Fotoğraf

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.09.2025 - 12:53 Son Güncelleme: 08.09.2025 - 13:00

İzmir’de Balçova’da 16 yaşındaki bir lise öğrencisi tarafından polis karakoluna yapılan silahlı saldırı sonucunda 2 polis şehit oldu. Saldırıda hayatını kaybeden polislerden biri karakol bahçesinde vurularak yere yığıldı. Hayatını kaybeden polis memurunun üstü bir başka meslektaşı tarafından Türk bayrağı ile örtüldü. Çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu…

İzmir’deki saldırıda hayatını kaybeden şehit polisin üzerine Türk bayrağı örtüldü.

Türkiye bugün İzmir Balçova’daki karakol saldırıyla şoke oldu. 16 yaşında lise 3 öğrencisi olduğu öğrenilen Eren Bigül, polis karakoluna pompalı tüfekle saldırdı. Düzenlenen saldırıda 2 polis memuru şehit oldu.

Bahçede vuruldu, üstüne Türk bayrağı serildi.

Şehit olan polis memurlarından biri çatışma sırasında bahçede vuruldu ve hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memurunun üstü bir başka meslektaşı tarafından Türk bayrağı ile örtüldü. Çekilen fotoğraf sosyal medyada gündem oldu…

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
