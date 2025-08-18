İZBAN Grevde mi, Neden Çalışmıyor? İzban Seferleri Ne Zaman Başlayacak?
Kamu çalışanları, 18 Ağustos Pazartesi günü iş bırakma eyleme düzenleme kararı aldı. Buna göre Türkiye genelinde görev alan memurlar, bir gün boyunca grevde olacak. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli de greve katıldı. Dolayısıyla İzmir'de hizmet veren İzban'da tüm seferler durduruldu.
Peki İzban seferleri ne zaman başlayacak?
