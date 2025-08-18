İZBAN Grevde mi, Neden Çalışmıyor? İzban Seferleri Ne Zaman Başlayacak?

İzban çalışanları bugün (18 Ağustos Pazartesi) günü grevde. Bu nedenle bugün İzban seferleri yapılmayacak. İş bırakma eyleminin gece saatlerinde duyurulması ise yoğunluk oluşmasına neden oldu. İzban seferlerinin düzenlenmeyeceğinden habersiz olanlar, duraklarda kalabalığa sebep oldu.

İzban Neden Çalışmıyor?

İzban, TCDD çalışanları grevde olduğu için çalışmıyor. TCDD çalışanları da Memur-Sen'in 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işveren heyeti tekliflerini protesto etmek amacıyla düzenlediği 1 günlük iş bırakma eylemine katıldı.

Memurlar Neden Grevde?

Memur-Sen, zam görüşmeleri öncesi taleplerini açıklamış, 2026 yılı için kümülatif yüzde 88, 2027 yılı için de yüzde 46 zam istemişti. Hükümet ise 2026 yılı için yüzde 10 artı yüzde 6, 2027 yılı için de yüzde 4 artı 4 zam önerdi. Bu önerinin ardından Türkiye Kamu-Sen ile Memur-Sen, bugün iş bırakma eylemi yapıyor.