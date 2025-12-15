“İyi Ki Bu İlişki Bitti!” Dedirten 11 Davranış
Bazı anlar ve davranışlar vardır ki... O an ne olduğunu da tam anlayamayız ama ilişki bittikten sonra düşününce 'iyi ki bitti' dedirtir...
İşte ilişkinin içindeyken bizi rahatsız eden, ilişki bitince de 'iyi ki bitti' dedirten o davranışlar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sürekli küçümsemesi
2. Rakipmiş gibi davranması
3. Arkadaşlarınla ve ailenle arana mesafe koydurtması
4. Empati kurmaması
5. İlgisinin tutarsız olması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Gelecek konularından usulca kaçması
7. Hislerini önemsizleştirmesi
8. Suçlayıp sorumluluk almaması
9. Sınırlarını hiçe sayması
10. İletişimi bir ceza olarak kullanması
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Başarılarını tehdit olarak görmesi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın