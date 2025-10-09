İstanbul'un Altmış Sene Önceki Betonsuz, Yemyeşil Çehresi Sizi Şoke Edecek!

'Ah o eski İstanbul' sözlerini hayatınızda en az bir defa duymuşsunuzdur. Fakat yaşınız gençse bu sözün tam olarak ne anlatmaya çalıştığını anlamanız pek de mümkün değil. İstanbul ne kadar değişmiş olabilir ki? Şimdilerde kaotikliği, trafiği, kalabalığı ve elbette 'betonuyla' meşhur olan İstanbul aslında bundan yıllar önce yemyeşil bir şehirmiş!

X'te 'Tarihi Merak Ediyoruz' isimli hesabın 'Altmış sene önce Rumelihisarı'na bakış' diyerek paylaştığı eski İstanbul fotoğrafı gören herkesi şoka soktu!