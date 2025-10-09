onedio
İstanbul'un Altmış Sene Önceki Betonsuz, Yemyeşil Çehresi Sizi Şoke Edecek!

Dilara Bağcı
09.10.2025 - 09:37

'Ah o eski İstanbul' sözlerini hayatınızda en az bir defa duymuşsunuzdur. Fakat yaşınız gençse bu sözün tam olarak ne anlatmaya çalıştığını anlamanız pek de mümkün değil. İstanbul ne kadar değişmiş olabilir ki? Şimdilerde kaotikliği, trafiği, kalabalığı ve elbette 'betonuyla' meşhur olan İstanbul aslında bundan yıllar önce yemyeşil bir şehirmiş!

X'te 'Tarihi Merak Ediyoruz' isimli hesabın 'Altmış sene önce Rumelihisarı'na bakış' diyerek paylaştığı eski İstanbul fotoğrafı gören herkesi şoka soktu!

Buyurun, sizi öncelikle eski İstanbul ile baş başa bırakalım;

Bakalım bu fotoğrafa gelen yorumlar nasıl?

Herkes aynı şeyleri düşünüyor...

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Bir de o zamanları görsek ne diyecektik acaba!

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Düşünmeyen var mıdır? :)

Yorumlara bekliyoruz!

Dilara Bağcı
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
