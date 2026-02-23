onedio
İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 28 Şubat - 1 Mart Hem Eğitici Hem Eğlenceli Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
23.02.2026 - 19:20

İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak, ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var? 28 Şubat - 1 Mart hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul çocuk tiyatrosu seçkisi, Şehir Tiyatroları'nın klasikleşmiş eserlerinden özel sahnelerin interaktif performanslarına kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Cumartesi günü özel tiyatrolar ve atölye temelli oyunlar ağırlıktayken, Pazar günü Şehir Tiyatroları tüm sahnelerini çocuklara açarak programı zirveye taşıyor. Ekolojik farkındalık, özgüven ve hayal gücü temaları bu haftanın pedagojik odağını oluşturuyor.

28 Şubat Cumartesi

  • 28 Şubat 10.00 – Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü – Zorlu PSM

  • 28 Şubat 12.00 – Oz Ülkesi – Fişekhane İkinci Sahne

  • 28 Şubat 14.00 – Balerin Titi – İstanbul Oyuncak Müzesi

  • 28 Şubat 16.00 – Küçük Prens - Ne Yapmalı? – İstanbul Devlet Tiyatrosu

  • 28 Şubat 14.30 – Hacivat Karagöz Ağaçların Sırrı – Beylikdüzü AKM

1 Mart Pazar

  • 1 Mart 10.00 – Gymy Kids x Ali Sunal Tiyatro Kulübü – Zorlu PSM

  • 1 Mart 12.00 / 15.00Bir Gece MasalıKağıthane Sadabad Sahnesi

  • 1 Mart 12.00 / 15.00 – Çöpsüz Dünya – Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi

  • 1 Mart 12.00 / 15.00 – Masal – Ümraniye Sahnesi

  • 1 Mart 12.00 / 15.00 – Benim Küçük Yıldızım – Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi

  • 1 Mart 12.00 – Sevdalı Bulut – İstanbul Devlet Tiyatrosu

  • 1 Mart 14.00 – Sevdalı Bulut – Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

  • 1 Mart 15.00 – Merhaba Çocuk (+7) – Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi

  • 1 Mart 13.00 – Çirkin Ördek Yavrusu – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

  • 1 Mart 15.00 – Arkadaşım Prenses – Caddebostan Kültür Merkezi (CKM)

  • 1 Mart (14.00) – Elma Kurdu Kırtık (4-7 Yaş) – FSM Kültür Sanat Merkezi-Rasim Öztekin Sahnesi

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

2026 Şubat-Mart geçişinde sinemalarda yerli ve yabancı animasyonların zengin bir birleşimi görülüyor. 27 Şubat'ta prömiyerini yapan 'Tavşan Luna' haftanın en taze yapımı olarak öne çıkarken, fantastik evren tasarımlarıyla 'Arco' bilim-kurgu meraklılarını bekliyor. Filmler, çocuklara karakter gelişimi ve takım çalışması gibi değerleri sinematik bir dille aktarıyor.

28 Şubat Cumartesi & 1 Mart Pazar (Vizyon Listesi)

  • Tavşan Luna: Kalp Adası: Yerli üretim olan film, Tavşan Luna'nın ailesiyle yaşadığı sıcak maceraları ve ailevi değerleri konu alıyor. (Genel İzleyici)

  • Arco: Fantastik bir evren tasarımına sahip olan yapım, gelecek vizyonu içeren bilim-kurgu ögeleriyle harmanlanmış bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. (6+ Yaş)

  • Super Charlie: Süper güçlere sahip olan bir bebeğin, ailesiyle birlikte atıldığı komik ve kahramanlık dolu maceraları işliyor. (Genel İzleyici)

  • Chickenhare and the Secret of the Groundhog: Kendini kabul etme ve takım çalışması üzerine odaklanan film, yarı tavşan yarı tavuk bir kahramanın gizemli macerasını anlatıyor. (Genel İzleyici)

  • The Pout-Pout Fish: Deniz altı dünyasının renkli atmosferinde geçen film, karakterlerin kurduğu dostlukları ve keşif dolu yolculuklarını konu alıyor. (Okul Öncesi ve Genel)

  • Harika Kanatlar: Okyanusun Merkezine Yolculuk: Popüler çizgi dizi karakterlerinin sinema versiyonunda, ekibin okyanusun derinliklerindeki kurtarma görevleri anlatılıyor. (Genel İzleyici)

  • Lumi'nin Kayıp Yumurtası: Basit ve etkili bir anlatıma sahip olan yapım, Lumi'nin kaybolan yumurtasını bulma sürecindeki sevimli yolculuğuna odaklanıyor. (Okul Öncesi)

  • Küçük Amélie: Estetik ve duygusal derinliği yüksek olan ödüllü film, Amélie’nin hayal gücüyle şekillendirdiği dünyasındaki naif hikayesini işliyor. (Genel İzleyici)

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu hafta sonunun müzik takvimi, çocukların ritim duygusunu ve müzikal kulağını geliştirecek interaktif performanslara odaklanıyor. AKM’deki 'Kahve Konserleri' çocukları enstrümantal müziğin derinliğiyle tanıştırırken, belediye merkezlerindeki gösteriler müzik ve şovu birleştiriyor. Geleneksel motiflerle bezeli dinletiler ise kültürel mirası genç kuşaklara aktarıyor.

28 Şubat Cumartesi

  • 28 Şubat 11.00 – Duende: Erdem Sökmen & Nağme Yarkın – AKM Kahve Konserleri

  • 28 Şubat 18.00 – Ramazan Dinletisi – İBB Ramazan Etkinlik Alanları

  • 28 Şubat 20.15 – Müzikli Geleneksel Gösteri (Vantrolog & Sihirbaz Destekli) – İspirtohane Kültür Merkezi

  • 28 Şubat 21.15 – Hüseyin Yazan 'Tasavvuf İrfan Türküleri' – İspirtohane Kültür Merkezi

  • 28 Şubat 15.00 – Onur Erol Karamela Sepeti – Beylikdüzü AKM

  • 28 Şubat 21.30 – Ramazan Konserleri – Şerefiye Sarnıcı

1 Mart Pazar

  • 1 Mart 21.30 – Ramazan Konserleri – Şerefiye Sarnıcı

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Opera Etkinliği Var mı?

İstanbul, çocukları klasik sanatların en görkemli dalları olan opera ve bale ile tanıştırmak için prestijli sahnelerini açıyor. AKM ve Süreyya Operası'ndaki temsiller, çocukların orkestra müziği ve sahne tasarımıyla erken yaşta barışmalarını sağlıyor. Özellikle masalsı temaların opera formunda sunulması, izleyici kültürünün oluşmasına büyük katkı sağlıyor.

28 Şubat Cumartesi

  • 15.00 – Onur Erol ile Karamela Sepeti (Çocuk Konseri) – Beylikdüzü AKSM

  • 20.00 – Romeo ve Juliet (Bale: 7+ Yaş) – AKM Türk Telekom Opera Salonu

  • 21.00 – Don Quixote (Bale: 7+ Yaş) – Zorlu PSM Turkcell Sahnesi

1 Mart Pazar

  • 13.00 – Külkedisi (Opera: 5–12 Yaş) – Kadıköy Süreyya Operası

  • 16.00 – Külkedisi (Opera: 5–12 Yaş) – Kadıköy Süreyya Operası

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

Hafta sonu rotası, eğlence ile öğrenmeyi birleştiren zengin atölye programlarından oluşuyor. Ramazan ayının gelişiyle birlikte geleneksel el sanatları ve meddah gösterileri meydanlarda çocuklarla buluşuyor. Özellikle AKM Çocuk Sanat Merkezi ve İBB merkezleri, çocukların yaratıcılıklarını konuşturabilecekleri ücretsiz veya erişilebilir seçenekler sunuyor.

28 Şubat Cumartesi

  • 28 Şubat 13.00 - 14.00 – Bayram Harçlık Kesesi Tasarım Atölyesi – İBB Çocuk Etkinlik Alanları

  • 28 Şubat 14.00 - 15.00 – Meddah Gösterisi – İBB Çocuk Etkinlik Alanları

  • 28 Şubat 15.30 - 16.30 – Ramazan Davulcusu Atölyesi – İBB Çocuk Etkinlik Alanları

  • 28 Şubat 16.00 – Çocuklar İçin Yaratıcı Dans – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • 28 Şubat 17.00 – Ebeveyn-Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • 28 Şubat (Gün Boyu) – Spor ve Sanat Atölyeleri – İBB Çocuk Akademisi

1 Mart Pazar

  • 1 Mart 14.30 - 15.30 – Nasreddin Hoca ve İbiş (Tiyatral Performans) – İBB Çocuk Etkinlik Alanları

  • 1 Mart 15.30 - 16.30 – Geleneksel Motiflerle Bez Çanta Boyama – İBB Çocuk Etkinlik Alanları

  • 1 Mart (Gün Boyu) – Spor ve Sanat Atölyeleri – İBB Çocuk Akademisi

Bu Hafta Sonu Hangi Müzeye Gidilmeli?

İstanbul müzeleri, nesnelerle bağ kurmayı ve bilgiyi deneyimleyerek öğrenmeyi sağlayan özel atölyelerle hafta sonuna hazır. Oyuncak müzesinden endüstriyel mirasa kadar her mekan, çocukların entelektüel merakını tetikleyecek bir tema sunuyor. Müzeler bu hafta sonu sadece birer gezi noktası değil, aynı zamanda yaratıcı birer eğitim alanı olarak işlev görüyor.

28 Şubat Cumartesi

  • 28 Şubat 10.30 - 18.00 – Oyuncak Boyama Atölyesi – İstanbul Oyuncak Müzesi

  • 28 Şubat 14.00 – Bal Peteklerinin Sırrı: Matematik Atölyesi – Rahmi M. Koç Müzesi

  • 28 Şubat 14.00 – Karagöz Hacivat Tasvir Yapım ve Boyama – İstanbul Kitapçısı Beylikdüzü

  • 28 Şubat 13.00 (Başlangıç) – Maskot Korteji ve Ramazan Atölyeleri – Panorama 1453

  • 28 Şubat 14.00 / 15.30 – Tasvir Yapım ve Ramazan Feneri Atölyesi – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • 28 Şubat (Gün Boyu) – Suyun Peşinde İstanbul Atölyesi – Müze Gazhane

  • 28 Şubat 09.00 - 19.00 – Türkiye'nin Vitrini Kültür Turu – Miniatürk

1 Mart Pazar

  • 1 Mart 13.00 (Başlangıç) – Maskot Korteji ve Ramazan Atölyeleri – Panorama 1453

  • 1 Mart 14.00 / 15.30 – Tasvir Yapım ve Ramazan Feneri Atölyesi – AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • 1 Mart (Gün Boyu) – Suyun Peşinde İstanbul Atölyesi – Müze Gazhane

  • 1 Mart 09.00 - 19.00 – Türkiye'nin Vitrini Kültür Turu – Miniatürk

