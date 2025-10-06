İstanbul Beyoğlu'nda ‘Torbacılık’ Yapan 74 Yaşındaki ‘Bastonlu Dede’ Tutuklandı
Beyoğlu’nda termosun içerisinde uyuşturucu sattığı tespit edilen 'Bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki H.B., Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı. H.B.'nin evinde yapılan aramalarda 132 parça uyuşturucu madde ve 97 bin lira nakit para ele geçirildi. Baston kullanarak zorlukla yürüdüğü görülen H.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
