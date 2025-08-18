Issız Adam Sendromu: Yakınlıktan Korkan Modern Prens

Modern zamanların getirdiği yalnızlık ve bağlanma korkusu, ilişkilerimizde derin izler bırakıyor. 'Issız Adam Sendromu' tam da bu noktada karşımıza çıkan, duygusal yakınlıktan kaçınan ve derin bağlar kurmaktan çekinen modern erkeğin bir portresi. Peki, bu sendromun kökenleri nelerdir ve ilişkilerimizi nasıl etkiler?