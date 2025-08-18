onedio
Issız Adam Sendromu: Yakınlıktan Korkan Modern Prens

Cem Keçe
18.08.2025 - 14:48

Modern zamanların getirdiği yalnızlık ve bağlanma korkusu, ilişkilerimizde derin izler bırakıyor. 'Issız Adam Sendromu' tam da bu noktada karşımıza çıkan, duygusal yakınlıktan kaçınan ve derin bağlar kurmaktan çekinen modern erkeğin bir portresi. Peki, bu sendromun kökenleri nelerdir ve ilişkilerimizi nasıl etkiler?

Issız Adam Sendromu, adını Çağan Irmak’ın 2008 yapımı Issız Adam filminden alır.

Bu sendrom, duygusal bağ kurmaktan ve yakınlıktan kaçınan, romantik ilişkilerde derinleşmek yerine yüzeyde kalmayı tercih eden modern erkek tipini tanımlar.

Dışarıdan karizmatik, entelektüel ve çekici görünse de iç dünyasında bağlanma korkusu, sorumluluktan kaçış ve duygusal yalnızlık barındırır. Bu bireyler genellikle ilişkilerde samimiyet arttıkça ve cinsel ilişkiye girildikçe geri çekilir, duygusal yakınlığı tehdit olarak algılar ve kendi içsel boşluklarında kaybolurlar.

Sevme potansiyeline sahip olsalar da sevilmeye hazır değildirler.

Issız Adam Sendromu, modern çağın bireyselleşme sancılarını, duygusal yaralanmaları ve güvensiz bağlanma problemlerini yansıtır. Arkasında ise çoğunlukla çocukluk travmaları, güvensiz bağlanma, terk edilme korkusu ya da mükemmel partner arayışının getirdiği tatminsizlik yatar...

