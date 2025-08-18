Issız Adam Sendromu: Yakınlıktan Korkan Modern Prens
Modern zamanların getirdiği yalnızlık ve bağlanma korkusu, ilişkilerimizde derin izler bırakıyor. 'Issız Adam Sendromu' tam da bu noktada karşımıza çıkan, duygusal yakınlıktan kaçınan ve derin bağlar kurmaktan çekinen modern erkeğin bir portresi. Peki, bu sendromun kökenleri nelerdir ve ilişkilerimizi nasıl etkiler?
Issız Adam Sendromu, adını Çağan Irmak’ın 2008 yapımı Issız Adam filminden alır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevme potansiyeline sahip olsalar da sevilmeye hazır değildirler.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video