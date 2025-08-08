onedio
İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'nin İşgalini Onayladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.08.2025 - 09:33

İsrail kaynaklarına göre İsrail Gazze'nin tamamını işgal etmek için bir süredir plan yapıyordu. Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Güvenlik Kabinesinin Başbakan'ın Gazze'nin işgal edilmesi yönündeki önerisini onayladığı belirtildi.

Amerikan haber sitesi Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili saldırının sadece Gazze'yi kapsayacağını mülteci kamplarına dokunulmayacağını açıkladı.

Yetkiliye göre 7 Ekim tarihine kadar siviller mülteci kamplarına sürülecek ve Hamas'a karşı bir kara harekatı ve kente abluka uygulanacak. İsrail basınına göre de yetkililer işgalden açık açık bahsetse de Güvenlik Kabinesi toplantısında 'işgal' kelimesi yasal sorumluluklar nedeniyle kullanılmadı. Bunun yerine 'kontrol' ifadesi tercih edildi.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
