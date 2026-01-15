onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
İspanya Basınında Arda Güler ve Mastantuono'ya Büyük Eleştiriler Var

İspanya Basınında Arda Güler ve Mastantuono'ya Büyük Eleştiriler Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.01.2026 - 23:04

Real Madrid’in Albacete’ye 3-2 yenilerek Copa del Rey’e veda etmesinin ardından İspanyol basınında eleştiriler öne çıktı. AS’ta kaleme aldığı yazıda Sergio López, Arda Güler ile Mastantuono’nun performanslarını mercek altına aldı. López, iki genç oyuncunun kendilerinden beklenen katkıyı henüz sahaya yansıtamadığını savunurken, Arda Güler’in Luka Modrić’in yerini dolduracak seviyeden şu aşamada uzak olduğunu ifade etti. Albacete karşılaşmasındaki oyunda bazı olumlu anlar bulunduğunu kabul eden yazar, buna karşın önemli eksikliklerin dikkat çektiğini dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İki genç yıldız için "Beklenen seviyede değiller" eleştirisi

İki genç yıldız için "Beklenen seviyede değiller" eleştirisi

Yazıda Arda Güler ve Mastantuono’nun, Real Madrid’e geldiklerinde oluşan beklentinin altında kaldıkları net ifadelerle dile getirildi. AS yazarı Sergio López, iki oyuncu için “mercek altında” olduklarını vurgulayarak, “fazlasıyla sorgulanıyorlar; ciddi şekilde yıpranmış durumdalar” ifadelerini kullandı.

López, her iki futbolcunun da “uzun süredir Real Madrid’in gerektirdiği seviyenin oldukça altında bir performans sergilediğini” belirtirken, düzenli forma şansı bulamamaları ve sakatlıklar gibi nedenlere değinse de “buna rağmen hata paylarının giderek azaldığını” yazdı. Arda Güler ve Mastantuono’nun büyük yatırımlar olduğuna dikkat çeken yazar, “Büyük beklentiler yaratan, geleceğe dair umut aşılayan iki transferdi. Ancak saatler, günler ve haftalar geçiyor… değişen bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının en sert bölümünde ise mevcut tablo “Sonuç: hayal kırıklığı. Beklenen seviyede değiller. Üstelik sadece bu da değil; geriye gidiyorlar” sözleriyle özetlenirken, iki oyuncunun Albacete maçından da “daha da yıpranmış çıktığı” yorumu yapıldı.

"Arda, Modric olmanın çok uzağında"

"Arda, Modric olmanın çok uzağında"

Yazının devamında Arda Güler’e özel bir parantez açan Sergio López, genç futbolcu için “alarm şimdilik sarı seviyesinde” ifadesini kullandı. Genel kanaatin, “dümene geçmenin ona ağır geldiği” yönünde olduğunu belirten López, Arda’nın “Modrić olmak, yani tüm takımın beyni olabilmek için gereken seviyeden çok uzak olduğu” görüşünü dile getirdi.

Albacete maçındaki istatistiklere de değinen yazar, Arda Güler’in pas isabeti en düşük orta saha oyuncusu olduğuna dikkat çekerek, %87 ile Cestero’nun (%89) ve Valverde’nin (%94) gerisinde kaldığını yazdı. Hücum bölgesinde tablonun daha da olumsuzlaştığını vurgulayan López, “üçüncü bölgede pas isabetinde ciddi bir düşüş yaşandığını” ifade etti ve bu oranın %82 olduğunu, Cestero’nun %100, Valverde’nin ise %90 ile çok daha üstte kaldığını aktardı.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın