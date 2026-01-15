İspanya Basınında Arda Güler ve Mastantuono'ya Büyük Eleştiriler Var
Real Madrid’in Albacete’ye 3-2 yenilerek Copa del Rey’e veda etmesinin ardından İspanyol basınında eleştiriler öne çıktı. AS’ta kaleme aldığı yazıda Sergio López, Arda Güler ile Mastantuono’nun performanslarını mercek altına aldı. López, iki genç oyuncunun kendilerinden beklenen katkıyı henüz sahaya yansıtamadığını savunurken, Arda Güler’in Luka Modrić’in yerini dolduracak seviyeden şu aşamada uzak olduğunu ifade etti. Albacete karşılaşmasındaki oyunda bazı olumlu anlar bulunduğunu kabul eden yazar, buna karşın önemli eksikliklerin dikkat çektiğini dile getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İki genç yıldız için "Beklenen seviyede değiller" eleştirisi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Arda, Modric olmanın çok uzağında"
Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misiniz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın