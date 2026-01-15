İspanya Basınında Arda Güler ve Mastantuono'ya Büyük Eleştiriler Var

Yazıda Arda Güler ve Mastantuono’nun, Real Madrid’e geldiklerinde oluşan beklentinin altında kaldıkları net ifadelerle dile getirildi. AS yazarı Sergio López, iki oyuncu için “mercek altında” olduklarını vurgulayarak, “fazlasıyla sorgulanıyorlar; ciddi şekilde yıpranmış durumdalar” ifadelerini kullandı.

López, her iki futbolcunun da “uzun süredir Real Madrid’in gerektirdiği seviyenin oldukça altında bir performans sergilediğini” belirtirken, düzenli forma şansı bulamamaları ve sakatlıklar gibi nedenlere değinse de “buna rağmen hata paylarının giderek azaldığını” yazdı. Arda Güler ve Mastantuono’nun büyük yatırımlar olduğuna dikkat çeken yazar, “Büyük beklentiler yaratan, geleceğe dair umut aşılayan iki transferdi. Ancak saatler, günler ve haftalar geçiyor… değişen bir şey yok” değerlendirmesinde bulundu.

Yazının en sert bölümünde ise mevcut tablo “Sonuç: hayal kırıklığı. Beklenen seviyede değiller. Üstelik sadece bu da değil; geriye gidiyorlar” sözleriyle özetlenirken, iki oyuncunun Albacete maçından da “daha da yıpranmış çıktığı” yorumu yapıldı.