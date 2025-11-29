İsmail Türüt, Türkiye'yi Ziyaret Eden 14. Leo'yu Gelmiş Geçmiş En Tipsiz Papa İlan Etti!
İsmail Türüt, Papa’nın Türkiye ziyaretini desteklerken “Gelmiş geçmiş en tipsiz Papa” sözleriyle gündem yarattı. Türüt’ün açıklamaları sosyal medyada olay oldu.
Konser çıkışında Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Karadeniz müziğinin ünlü ismi İsmail Türüt, Papa’nın Türkiye’ye gelişine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Muhabirin “Papa Türkiye’ye geldi, şimdi Volkswagen Arena’da halka açık bir ayin yapacakmış. Gider misiniz?” sorusuna Türüt’ün yanıtı dikkat çekti:
