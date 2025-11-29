onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İsmail Türüt, Türkiye'yi Ziyaret Eden 14. Leo'yu Gelmiş Geçmiş En Tipsiz Papa İlan Etti!

İsmail Türüt, Türkiye'yi Ziyaret Eden 14. Leo'yu Gelmiş Geçmiş En Tipsiz Papa İlan Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.11.2025 - 13:54

İsmail Türüt, Papa’nın Türkiye ziyaretini desteklerken “Gelmiş geçmiş en tipsiz Papa” sözleriyle gündem yarattı. Türüt’ün açıklamaları sosyal medyada olay oldu.

Kaynak: Gece Muhabiri

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Konser çıkışında Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Karadeniz müziğinin ünlü ismi İsmail Türüt, Papa’nın Türkiye’ye gelişine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Konser çıkışında Gece Muhabiri Samet Aday’ın sorularını yanıtlayan Karadeniz müziğinin ünlü ismi İsmail Türüt, Papa’nın Türkiye’ye gelişine dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Geçmişteki siyasi ve dini dengelerle bugünün kıyaslanmaması gerektiğini vurgulayan Türüt, yurtdışındaki Türk camilerini örnek göstererek Papa’nın ziyaretine karşı olmadığını söyledi.

Muhabirin “Papa Türkiye’ye geldi, şimdi Volkswagen Arena’da halka açık bir ayin yapacakmış. Gider misiniz?” sorusuna Türüt’ün yanıtı dikkat çekti:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Mubeyyen Torun

Sen kimsin? sana ne adamın tipinden? evlenecek misin? sen kendi tipinle uğraş

Kedi Topu

https://eksisozluk.com/ismail-turutun-zindanda-yasayan-kopegi--8035435

ferit öztürk

karşı olduğunuz şeyler; alevilik, gökkuşağı, çocuk tacizlerine ceza verilmesi, kendisini özgür ve eşit hissetmek isteyen herkes. bunun dışında islam barışçıl... Devamını Gör