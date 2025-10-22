İsmail Demirci Enfes Bir Akşam Galasında Engin Akyürek'le Yaşadığı Gerginliğe Açıklık Getirdi!
İsmail Demirci ile Engin Akyürek arasında, 9 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Rixos Tersane'de düzenlenen Enfes Bir Akşam dizisinin galasında yaşanan gerginlik, magazin gündeminde geniş yankı buldu. Gecede, muhabirlerin 'Bu akşam sizin için ne ifade ediyor?' sorusuna İsmail Demirci'nin verdiği 'Bu akşam enfes bir akşam' yanıtı sonrası Engin Akyürek'in 'İsmail, sen dizinin sözcüsü olabilir misin?' şeklindeki çıkışı dikkat çekmişti.
Gece Muhabiri'nden Samet Aday'a konuşan İsmail Demirci konuya açıklık getirdi.
İşte o anlar:
Bu gerginliğin ardından her iki oyuncu da sosyal medya üzerinden birbirlerine destek mesajları göndererek aralarındaki olası anlaşmazlıkları yalanlamıştı.
