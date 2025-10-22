onedio
İsmail Demirci Enfes Bir Akşam Galasında Engin Akyürek'le Yaşadığı Gerginliğe Açıklık Getirdi!

İsmail Demirci Enfes Bir Akşam Galasında Engin Akyürek'le Yaşadığı Gerginliğe Açıklık Getirdi!

22.10.2025 - 16:18

İsmail Demirci ile Engin Akyürek arasında, 9 Ekim 2025 tarihinde İstanbul Rixos Tersane'de düzenlenen Enfes Bir Akşam dizisinin galasında yaşanan gerginlik, magazin gündeminde geniş yankı buldu. Gecede, muhabirlerin 'Bu akşam sizin için ne ifade ediyor?' sorusuna İsmail Demirci'nin verdiği 'Bu akşam enfes bir akşam' yanıtı sonrası Engin Akyürek'in 'İsmail, sen dizinin sözcüsü olabilir misin?' şeklindeki çıkışı dikkat çekmişti.

Gece Muhabiri'nden Samet Aday'a konuşan İsmail Demirci konuya açıklık getirdi.

İşte o anlar:

Yaşanan gergin anlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu gerginliğin ardından her iki oyuncu da sosyal medya üzerinden birbirlerine destek mesajları göndererek aralarındaki olası anlaşmazlıkları yalanlamıştı.

İsmail Demirci, Engin Akyürek'in yeni dizisi Bereketli Topraklar için 'Yolun açık olsun kardeşim' şeklinde bir paylaşım yapmıştı. “Gerçekten aramızda bir sorun yok. O gün kısıtlı zaman diliminde insanlar bu şakalaşmayı yanlış anladılar. Aramızda herhangi bir sorun yok, çok seviyorum Engin’i. Yine olsa yine şakalaşırım.” şeklinde konuşan İsmail Demirci gerginlik iddialarına nokta koydu.

