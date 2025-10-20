İş Bankası’ndan Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nde Umut Tazeleyen Hikayeler
Türkiye İş Bankası, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü vesilesiyle ülkemizin farklı bölgelerinde tarımsal üretime katkıda bulunan girişimci ve çiftçi kadınları “Kadının Gücü: Geleceğin Tarımı' etkinliğinde bir araya getirdi.
Birleşmiş Milletler (BM), 2008 yılından bu yana çiftçi kadınların tarımsal üretimde, kırsal kalkınmada ve gıda güvenliğinin sağlanmasında üstlendiği kritik rolü görünür kılmak amacıyla her yıl 15 Ekim'de Dünya Çiftçi Kadınlar Günü'nü kutluyor. Çevrelerini de kendileriyle birlikte üretime dahil eden, bulundukları köy, ilçe ya da şehrin kalkınmasına da katkıda bulunan çiftçi kadınların hikayeleri, yine BM tarafından birlikte üretmenin ve dayanışmanın önemine ithafen “Kooperatifler Yılı” olarak ilan edilen 2025 yılında daha da önemli ve anlamlı.
İkinci yüzyılına adım atan İş Bankası'nın, bu özel günü kutlamak üzere bu yıl üçüncüsünü düzenlediği etkinlikte; toprağı emekle yoğuran, üretime yön veren çiftçi kadınlar geçmişten bugüne yolculuklarını paylaştı.
“Kadın kooperatifleri yalnızca ekonomik değil, sosyal dayanışmanın da sembolü”
Üretici kadınlara çevrimiçi pazarlara kolay erişim imkânı
Yeni Nesil Çiftçi Kadın Buluşmaları ile kadın üreticilere dijital pazarlama, markalaşma, finansal okuryazarlık eğitimleri verdiklerini belirten Sezgin Yılmaz, üretici kadınların İş Bankası iştiraklerinden çevrimiçi alışveriş platformu Pazarama aracılığıyla komisyon ve kargo ücreti ödemeden ürünlerini satabildiklerini, böylelikle Mart 2024’ten bu yana 7 milyon TL’yi aşkın gelir elde ettiklerini söyledi. Bu yıl düzenledikleri bir kampanya ile en fazla satış yapan 3 kadın üreticiyi tarım alanındaki başarılı örnekleri deneyimlemeleri için Hollanda’ya götürdüklerini; gelecek yıl 6 kadınla benzer bir teknik gezi gerçekleştirmeyi planladıklarını aktardı.
“Kadınlar birlikte çalıştığında marka değeri yaratıyor, daha çok kazanç elde ediyor”
Tarımın kadınlarından ilham veren hikayeler
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın