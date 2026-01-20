İran, Türkiye, Amerika ve Çin

Özetle dünyadaki tüm baskıcı, kısıtlayan, zorlayan ve çok uzun yıllardır insanların bıktığı, değişmesini istediği pek çok yönetim ya da devletler veya insanları zorlayan sistemler çöküş yaşayacaklar. Tabii onun öncesinde Jüpiter’in 2029 Eylül etkisi başlayarak 2030 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gençlerin ve pek çok farklı toplulukların daha özgürlük hareketlerini sanat ile beraber de yükselttiklerini göreceksiniz.

Özetle İranlı takipçilerime ve beni anlayan herkese buradan sesleniyorum. Yalnız değilsiniz ama bir öğreti sürecinden geçiyorsunuz; demek ki zihninizde bir şeyin değişmesi için buna ihtiyacınız varmış. Yaşam bir öğretici sürecidir ve her şey aslında bizim bilinç yükselişimiz için çalışır. İran’ın 50 yıldır yaşadığı süreç, İran’ın ilerleyen süreçte çok büyük bir yükseliş yaşamasını sağlayacak. Ve İran’da olan değişim bütün dünyayı çok pozitif bir şekilde etkileyecek. Bunun tüm dünya adına ne kadar büyük bir açılım, hatta bilinç yükselişi olduğunu henüz çoğu insan anlamıyor ama ileriki süreçlerde çok net bir şekilde görecekler.

Suudi Arabistan şu an zaten öyle bir değişim ile geliyor ki gerçek anlamı ile bütün dünyanın şaşkınlıkla izleyeceği çok büyük bir modernleşme ile geliyor ve bu modernleşme insanları şok edici bir şekilde devam edecek.