İran, Türkiye, Amerika ve Çin

Can Aydoğmuş
20.01.2026 - 22:28

Canım takipçilerim,

Öncelikle 2026 yılının tüm Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu astrolojik olarak görebiliyorum. İran’da olan olaylardan dolayı hem üzgünüm hem de İran’da değişim olacağını çok uzun yıllar öncesinde söylemiştim. İran’daki ayaklanmaları, hatta rejim yıkılışının başlangıç dönemlerini çok önceden tarihleri ile yazdım ve dediğim gibi de oldu.

İran’daki yönetim kesinlikle değişecek.

İran halkının daha rahat, mutlu ve özgür oldukları bir yönetimin geleceğine eminim. İran olayları olmaya başladığı zaman çığlık çığlığa paylaştım ve baktım kimse tepki vermiyor. Sonra devam ettim; neyse ki tüm dünya gündemi haline gelince Türkiye’den de insanlar paylaşmaya başladı. Çocukluğum İranlıların içinde geçti. Çok özel insanlardır. İranlıları çok severim. Rejim değiştiği ve özgür bir yönetim geldiği zaman kesinlikle İran’a gideceğim.

Satürn şu an düşüşe doğru gidiyor ve Jüpiter en yüksek noktasına doğru gidiyor. O yüzden bu yaz; haziran, temmuz ve ağustos ayları Jüpiter yükselirken bütün dünyada özgürlük, barış hareketleri de yükselecek ama en yüksek noktası 2026 Kasım ve Aralık olmasının yanında asıl Jüpiter’in en etkili olduğu 2027 Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Jüpiter en yüksek noktasında düz dönüyor olacak ve en yüksek derecelerinde olacak. Bu etki ile bütün dünya daha fazla barışa, birliğe ve aydınlanmaya odaklanacak. Açıkçası İran’daki yönetim 2026 ve 2027 yıllarında Jüpiter’in bu etkisi ile değişebilir. Eğer öncesinde değişmez ise 2028 Mart ile 2029 Ağustos arası Satürn, yani baskıcı, diktatör ve zorlayıcı tüm etkiler dünyada büyük düşüş yaşayacağı için o dönemde tamamen artık İran’ın değişmiş olacağını düşünüyorum. İRANLILAR SİZLERİ SEVİYORUM.

Bunun yanında Satürn, 2029 Ağustos sonrası ev değiştirecek ve 2030-2031 yıllarında Güney Düğüm, yani Ketu ile Satürn birleşecek.

Özetle dünyadaki tüm baskıcı, kısıtlayan, zorlayan ve çok uzun yıllardır insanların bıktığı, değişmesini istediği pek çok yönetim ya da devletler veya insanları zorlayan sistemler çöküş yaşayacaklar. Tabii onun öncesinde Jüpiter’in 2029 Eylül etkisi başlayarak 2030 Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gençlerin ve pek çok farklı toplulukların daha özgürlük hareketlerini sanat ile beraber de yükselttiklerini göreceksiniz.

Özetle İranlı takipçilerime ve beni anlayan herkese buradan sesleniyorum. Yalnız değilsiniz ama bir öğreti sürecinden geçiyorsunuz; demek ki zihninizde bir şeyin değişmesi için buna ihtiyacınız varmış. Yaşam bir öğretici sürecidir ve her şey aslında bizim bilinç yükselişimiz için çalışır. İran’ın 50 yıldır yaşadığı süreç, İran’ın ilerleyen süreçte çok büyük bir yükseliş yaşamasını sağlayacak. Ve İran’da olan değişim bütün dünyayı çok pozitif bir şekilde etkileyecek. Bunun tüm dünya adına ne kadar büyük bir açılım, hatta bilinç yükselişi olduğunu henüz çoğu insan anlamıyor ama ileriki süreçlerde çok net bir şekilde görecekler.

Suudi Arabistan şu an zaten öyle bir değişim ile geliyor ki gerçek anlamı ile bütün dünyanın şaşkınlıkla izleyeceği çok büyük bir modernleşme ile geliyor ve bu modernleşme insanları şok edici bir şekilde devam edecek.

Astrolojik olarak gördüğüm kadarıyla zaten Rusya ve Çin yönetimi değişime doğru gidiyor.

Amerika’nın çok zor bir dönemden geçtiğini ve çok daha zor bir döneme doğru gireceğini zaten hep söyledim. Amerika’nın başına geleceklere şok içinde bakacaksınız. Amerika karmik bir süreç yaşayacak ve gerçek anlamda ciddi, kötü bir ekonomik durumla karşı karşıya kalacak.

Astrolojik öngörüm; Çin’e öyle bir lider gelecek ki Suudi Arabistan’ı değiştirmeye başlayan prens gibi Çin’i çok daha rahat ve özgür bir yere dönüştürecek.

Japonya zaten öyle bir teknolojik buluş yapacak ki bütün dünyanın seviye atlamasına, hatta yepyeni bir çağa geçişine kapı açacak.

Şimdiden 'Yeter artık, diğer ülkelerden bize ne, Türkiye’den bahset!' dediğinizi duyar gibiyim.

Umarım 2026 yılını anlattığım 2025’in son köşe yazımı okumuşsunuzdur. O yazımda inanılmaz ayrıntılı bir şekilde anlattım.

Elbette daha da anlatacağım ama o yazıyı okumanızı özel olarak rica ediyorum.

Her şeyden önce İran ve çevremizde olan olaylar veya savaşlardan dolayı hiç korkmayın. İçiniz çok rahat olsun çünkü zaten Jüpiter Türkiye’nin birinci evinde; o yüzden 2026 ve 2027 yıllarında Türkiye’den çok pozitif beklentilerim var.

Kabul ediyorum, astrolojik olarak şubat ortasından sonra mart ve nisan aylarında Türkiye’yi sallayacak olaylar olabilir. Üzücü bazı süreçler kendini gösterebilir. Herkes bir gerilebilir ama sonrası düzelecek; hatta 2026 Eylül, Ekim ve asıl Kasım ve sonrası zaten çok iyi süreçler ve olumlu gelişmelere dair astrolojik olarak beklentilerim var.

Olumlu ve pozitif demek her şey birden iyi olacak anlamına gelmez ama daha iyiye gideceğini gösterir.

Hep beraber göreceğiz ama 2026 Mart sonu Türkiye Güneş döneminden Ay dönemine giriyor. Türkiye’nin 2020’de girdiği Güneş dönemi açıkçası çok sıkıntılıydı çünkü dönem olarak çok daha düşük bir dönemdi ama şimdi gireceği Ay dönemi çok daha farklı bir dönem. Bu konuya daha ayrıntılı bir şekilde, bir sonraki yazımda gireceğimiz 10 yıllık Ay dönemi ve asıl ondan sonraki muhteşem Yüzyıl başlangıç dönemi olan Mars döneminden de bahsedeceğim.

Haftalık burç yorumlarımı ve 2026 burç yorumlarımı YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz.

Sizi seven bir Can…

Can Aydoğmuş
