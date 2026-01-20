İran, Türkiye, Amerika ve Çin
Canım takipçilerim,
Öncelikle 2026 yılının tüm Türkiye için çok önemli bir yıl olduğunu astrolojik olarak görebiliyorum. İran’da olan olaylardan dolayı hem üzgünüm hem de İran’da değişim olacağını çok uzun yıllar öncesinde söylemiştim. İran’daki ayaklanmaları, hatta rejim yıkılışının başlangıç dönemlerini çok önceden tarihleri ile yazdım ve dediğim gibi de oldu.
İran’daki yönetim kesinlikle değişecek.
Bunun yanında Satürn, 2029 Ağustos sonrası ev değiştirecek ve 2030-2031 yıllarında Güney Düğüm, yani Ketu ile Satürn birleşecek.
Astrolojik olarak gördüğüm kadarıyla zaten Rusya ve Çin yönetimi değişime doğru gidiyor.
Japonya zaten öyle bir teknolojik buluş yapacak ki bütün dünyanın seviye atlamasına, hatta yepyeni bir çağa geçişine kapı açacak.
