İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eşbaşkanı Ali Aydın Saldırıda Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2026 - 12:33

İnsan Hakları Derneği İzmir Şube Eşbaşkanı görevini üstlenen aktivist Ali Aydın, Çiğli ilçesinde uğradığı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İzmir’de İnsan Hakları Derneği yöneticisi saldırıda hayatını kaybetti.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) İzmir Şube Eşbaşkanı Avukat Ali Aydın, yürüyüş yaptığı güzergahta ölü bulundu.

Ali Aydın'ın İzmir’in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
