İstanbul’da Gıda Denetimi Genelgesi: Kamera Zorunluluğu Getirildi

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılması ve “gıda konusunda sıfır tolerans” ilkesinin esas alınması istendi.

Genelgeye göre, seyyar satış araçlarına yalnızca belediyeler tarafından yapılacak titiz incelemeler sonucunda izin belgesi verilecek. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecek, izin verilen araçlar ise gıda güvenilirliği açısından sürekli takip edilecek.