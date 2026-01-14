İstanbul’da Gıda Denetimi Genelgesi: Kamera Zorunluluğu Getirildi
İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede, İstanbul’da gıda üretimi yapan yerlere kamera zorunluluğu getirildi. Üretim ve satış alanlarında kamera bulunması zorunlu olacak ve kayıtlar 30 gün süreyle saklanacak. Ayrıca izin verilen seyyar satıcılar dışında hiçbir seyyar satıcının satış yapmasına izin verilmeyecek.
Türkiye’de gıda güvenliği tartışılırken, İstanbul Valiliği de gıda denetimleri için yeni bir genelge yayımladı.
Üretim ve satış için kamera zorunluluğu geliyor.
