onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul’da Gıda Denetimi Genelgesi: Kamera Zorunluluğu Getirildi

İstanbul’da Gıda Denetimi Genelgesi: Kamera Zorunluluğu Getirildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2026 - 12:12

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla yayımlanan genelgede, İstanbul’da gıda üretimi yapan yerlere kamera zorunluluğu getirildi. Üretim ve satış alanlarında kamera bulunması zorunlu olacak ve kayıtlar 30 gün süreyle saklanacak. Ayrıca izin verilen seyyar satıcılar dışında hiçbir seyyar satıcının satış yapmasına izin verilmeyecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de gıda güvenliği tartışılırken, İstanbul Valiliği de gıda denetimleri için yeni bir genelge yayımladı.

Türkiye’de gıda güvenliği tartışılırken, İstanbul Valiliği de gıda denetimleri için yeni bir genelge yayımladı.

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen genelgede, gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılması ve “gıda konusunda sıfır tolerans” ilkesinin esas alınması istendi.

Genelgeye göre, seyyar satış araçlarına yalnızca belediyeler tarafından yapılacak titiz incelemeler sonucunda izin belgesi verilecek. İzin belgesi bulunmayan hiçbir seyyar satış aracının faaliyetine izin verilmeyecek, izin verilen araçlar ise gıda güvenilirliği açısından sürekli takip edilecek.

Üretim ve satış için kamera zorunluluğu geliyor.

Üretim ve satış için kamera zorunluluğu geliyor.

Gıda işletmelerinde üretim ve satış alanlarına kamera sistemi kurulması da genelgede yer alan düzenlemeler arasında bulunuyor. Kamera kayıtlarının en az 30 gün süreyle muhafaza edilmesi zorunlu olacak.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen işletmeler mühürlenecek ve kolluk birimlerine bildirilecek. Mührün bozulması veya işletmenin izinsiz faaliyetine devam etmesi halinde sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın