İndirim Günleri Başlıyor! 30 Ağustos - 5 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
29 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
Haftanın Yıldızları
Blade Erkek Deodorant 200 ml 119 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerinizde
Colgate ağız bakım ürünlerinde %40'a varan indirim!
Kotex ürünlerinde %50 indirim!
Tazenin Yıldızları
4 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Philips 65'' Smart TV 29.999 TL
SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL
Singer Dikiş Makinesi 4.599 TL
Volta Elektrikli Araç 229.990 TL
Kapaklı Şişe 100 TL
Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL
Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.500 TL
Oyuncak Fileli Pota 139 TL
Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Çıtır Bonfile 139 TL
Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 199 TL
5 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL
Salata Tabağı 125 TL
Chef's Sütlük 189 TL
12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL
Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL
20 Ağustos - 9 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL
Defter Çeşitleri👇
Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL
Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL
Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL
Abaküs Sayı Seti 79,95 TL
Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL
Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL
