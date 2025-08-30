onedio
İndirim Günleri Başlıyor! 30 Ağustos - 5 Eylül Haftasında A101 ve BİM Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
30.08.2025 - 09:52

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101 ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101 ve Bim aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 30 Ağustos - 5 Eylül 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

29 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg 119,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 229 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 134,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 33,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 135 TL

  • Piliç Döner 200 g 62,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 69,50 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 395 TL

  • Öncü Domates Salçası 54,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 159,50 TL

  • Ozmo Hoppo Çikolata Kremalı Bisküvi 99 TL

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Blade Erkek Deodorant 200 ml 119 TL

  • Emotion Kadın Deodorant 200 ml 119 TL

  • Tursil Toz Deterjan 299,50 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 160 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 75 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 64,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

  • Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 60 TL

Colgate ağız bakım ürünlerinde %40'a varan indirim!

Kotex ürünlerinde %50 indirim!

Tazenin Yıldızları

4 Eylül 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Philips 65'' Smart TV 29.999 TL

  • Vestel 2 Max Akıllı Saat 749 TL

  • Onvo Google TV 16.999 TL

  • Philips 50'' 4K Smart TV 17.999 TL

SEG 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.499 TL

  • Regal Büro Tipi Buzdolabı 6.999 TL

  • SEG No-Frost Buzdolabı 19.999 TL

İndirimde yer alan beyaz eşyalara buradan göz atabilirsiniz.

Singer Dikiş Makinesi 4.599 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.999 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 899 TL

  • Kiwi Elektrikli Çelik Cezve 499 TL

  • Vestel Saç Düzleştirici İyonik Tarak 699 TL

  • Arzum Mistost Tost Makinesi 1.999 TL

  • Arzum Cyclone Süpürge 3.999 TL

  • Pierre Cardin Epilatör 599 TL

Volta Elektrikli Araç 229.990 TL

  • Volta Elektrikli Moped 59.990 TL

  • Volta Katlanabilir Elektrikli Bisikler 19.990 TL

  • Volta Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Kapaklı Şişe 100 TL

  • Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 65 TL

  • Rimli Desenli Su Bardağı 60 TL

  • Desenli Meşrubat Bardağı 55 TL

  • Kulplu Bardak 45 TL

  • Ayaklı Sunum Bardağı 40 TL

Hascevher Kumsal 6 Parça Tencere Seti 1.199 TL

  • Papilla Midi Tava Ürünleri 189 TL

  • Papilla Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi 599 TL

  • English Home Patisserie Kek Kalıbı Çeşitleri 449 TL

  • Kristal Kahvaltılık Set 179 TL

  • Saklama Kabı Seti 3'lü 199 TL

  • Su Şişesi 49,50 TL

  • Yapışmaz Buzluk 34,50 TL

Oscar Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.500 TL

  • Nest Torba Yaylı Çift Kişilik 5.999 TL
Oyuncak Fileli Pota 139 TL

Keskinoğlu Dondurulmuş Piliç Çıtır Bonfile 139 TL

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Aqua Bambu 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 32'li 199 TL

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

5 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL

  • Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL

  • Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL

  • Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL

  • Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL

  • Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL

  • Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL

  • Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL

  • Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL

  • Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL

  • Led Yazı Tahtası 549 TL

  • Gece Lambası 65 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

  • Philips Su Isıtıcı 999 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.490 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL

  • Keysmart Baskül Tartı 399 TL

  • Baharat Öğütücü 299 TL

  • Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL

  • WAG Maşası 790 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Salata Tabağı 125 TL

  • 7 Parça Çerezlik 279 TL

  • Kedi Figürlü Kupa 209 TL

  • Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL

  • Cam Kase 139 TL

  • Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL

  • Odlin Çay Seti 299 TL

Chef's Sütlük 189 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL

  • Chef's Krep Tava 229 TL

  • Rendeli Saklama Kabı 199 TL

  • Chef's Tava 289 TL

  • Çelik Sefer Tası 309 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL

  • Temizlik Seti 199 TL

Ev ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

  • Oyuncak Arabalar 389 TL

Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL

  • Kadın Eşofman Altı 299 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL

  • Kadın Omuz Çantası 329 TL

20 Ağustos - 9 Eylül 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL

  • Charm Okul Çantası 599 TL

  • Laptop Çantası 299 TL

  • Çift Gözlü Kalem Çantası 100 TL

  • Desenli Kalemlik 129 TL

  • Peluş Kalem Çanta 75 TL

Defter Çeşitleri👇

Okul alışverişi kampanyasına buradan göz atmayı unutmayın.

Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL

  • Superfine Kalem Ucu 4'lü 59,95 TL

  • Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Okul Seti 79,95 TL

  • Sınav Silgisi 44,95 TL

  • Sekreterlik 49,95 TL

  • Eva 10'lu 29,95 TL

  • Ders Programlı Etiket 24'lü 6,99 TL

Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL

  • Sulu Boya 12'li 21,95 TL

  • Jumbo Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Kuru Boya 24'lü 89,95 TL

  • Şeffaf Dosya 50'li 29,95 TL

  • Körüklü Dosya 7 Bölmeli 54,95 TL

  • Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5'li 11,95 TL

Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL

  • Oyun Hamuru 4'lü 99,95 TL

  • Silinebilir Pastel Boya 12'li 99,95 TL

  • Parmak Boyası 6'lı 119 TL

Abaküs Sayı Seti 79,95 TL

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

  • Metal Kalemlik 21,95 TL

  • Çöpçü Kalemlik 29,95 TL

Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL

Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

  • Pj10 Projeksiyon Cihazı 2.499 TL

  • Dijital Yazı Tahtası 119 TL

  • Lara Çalışma Koltuğu 1.999 TL

