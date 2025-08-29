onedio
BİM'e Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi Geliyor! 5 Eylül 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
29.08.2025 - 13:06

5 Eylül 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL

Senna 65" Framaless Ultra HD Qled Google Tv 22.900 TL

  • Omix X5 Cep Telefonu + Tws Kulaklık 5.990 TL

  • Dijitsu 55' UHD Google Tv 14.990 TL

  • Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 1.490 TL

  • Efektli Bluetooth Kulaklık 699 TL

  • Polosmart Bluetooth Çocuk Kulaklığı 499 TL

  • Nautica Bluetooth Hoparlör 349 TL

  • Polosmart Klavye Mouse Set 499 TL

  • Polosmart Gaming Kablosuz Klavye Mouse Set 549 TL

  • Polosmart Wireless Bluetooth Mouse 149 TL

  • Led Yazı Tahtası 549 TL

  • Gece Lambası 65 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.990 TL

  • Philips Süpürge 5.490 TL

  • Philips Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL

  • Philips Su Isıtıcı 999 TL

  • Philips Doğrayıcı 1.490 TL

  • Kumtel Halı Koltuk Yıkama Makinesi 3.990 TL

  • Keysmart Baskül Tartı 399 TL

  • Baharat Öğütücü 299 TL

  • Polosmart Mini Tıraş Makinesi 349 TL

  • Polosmart Yüz ve Boyun Bakım Cihazı 499 TL

  • WAG Maşası 790 TL

Salata Tabağı 125 TL

Salata Tabağı 125 TL

  • 7 Parça Çerezlik 279 TL

  • Kedi Figürlü Kupa 209 TL

  • Ahşap Standlı Yağlık Seti 165 TL

  • Cam Kase 139 TL

  • Cam Ayaklı Salata Kasesi 199 TL

  • Odlin Çay Seti 299 TL

Chef's Sütlük 189 TL

Chef's Sütlük 189 TL

  • Chef's Karnıyarık Tenceresi 439 TL

  • Chef's Krep Tava 229 TL

  • Rendeli Saklama Kabı 199 TL

  • Chef's Tava 289 TL

  • Çelik Sefer Tası 309 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 22 TL

  • Temizlik Seti 199 TL

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL

12'li Çift Uçlu Çift Renkli Akrilik Kalem 229 TL
  • Oyuncak Arabalar 389 TL
Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL

Yapışkanlı Duvar Karosu 289 TL

  • Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü 389 TL

  • Kadın Eşofman Altı 299 TL

  • Kapitoneli Tek Kişilik Yatak Örtüsü 329 TL

  • Kadın Omuz Çantası 329 TL

