ŞOK'a Kırtasiye Ürünleri Geliyor! 23 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
23.08.2025 - 00:28

ŞOK 23 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL

Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL

  • Charm Okul Çantası 599 TL

  • Laptop Çantası 299 TL

  • Çift Gözlü Kalem Çantası 100 TL

  • Desenli Kalemlik 129 TL

  • Peluş Kalem Çanta 75 TL

Defter Çeşitleri👇

Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL

Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL

  • Superfine Kalem Ucu 4'lü 59,95 TL

  • Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Okul Seti 79,95 TL

  • Sınav Silgisi 44,95 TL

  • Sekreterlik 49,95 TL

  • Eva 10'lu 29,95 TL

  • Ders Programlı Etiket 24'lü 6,99 TL

Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL

Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL

  • Sulu Boya 12'li 21,95 TL

  • Jumbo Keçeli Kalem 12'li 99,95 TL

  • Kuru Boya 24'lü 89,95 TL

  • Şeffaf Dosya 50'li 29,95 TL

  • Körüklü Dosya 7 Bölmeli 54,95 TL

  • Hazır Yapışkanlı Defter Kabı 5'li 11,95 TL

Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL

Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL

  • Oyun Hamuru 4'lü 99,95 TL

  • Silinebilir Pastel Boya 12'li 99,95 TL

  • Parmak Boyası 6'lı 119 TL

Abaküs Sayı Seti 79,95 TL

Abaküs Sayı Seti 79,95 TL

  • Paketleme Bandı 37,50 TL

  • Metal Kalemlik 21,95 TL

  • Çöpçü Kalemlik 29,95 TL

Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL

Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL

Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL

  • Pj10 Projeksiyon Cihazı 2.499 TL

  • Dijital Yazı Tahtası 119 TL

  • Lara Çalışma Koltuğu 1.999 TL

