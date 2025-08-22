ŞOK'a Kırtasiye Ürünleri Geliyor! 23 Ağustos 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 23 Ağustos 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 Ağustos - 9 Eylül 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''
Stitch/ Avengers Lisanslı Beslenmeli İlkokul Çantası 599 TL
Defter Çeşitleri👇
Faber Castell Desenli Kurşun Kalem 6'lı 69,95 TL
Lector Pastel Boya 12'li 19,95 TL
Pritt Pastel Boya 12'li 79,95 TL
Abaküs Sayı Seti 79,95 TL
Rotring Kırtasiye Seti 54,95 TL
Epson Ecotank Çok Fonksiyonlu Yazıcı 5.299 TL
