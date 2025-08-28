onedio
29 Ağustos - 4 Eylül 2025 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
28.08.2025 - 15:38 Son Güncelleme: 28.08.2025 - 15:41

29 Ağustos 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Ağustos Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Haftanın Yıldızları

  • Birşah Homojenize Yoğurt 3 kg 119,50 TL

  • Ünal Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 229 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 134,50 TL

  • Birşah Laktozsuz Süt 33,50 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Peynir 135 TL

  • Piliç Döner 200 g 62,50 TL

  • Gezen Tavuk Yumurtası 10'lu 69,50 TL

  • Komili Ayçiçek Yağı 395 TL

  • Öncü Domates Salçası 54,50 TL

  • Nescafe Gold Kahve 100 gr 159,50 TL

  • Ozmo Hoppo Çikolata Kremalı Bisküvi 99 TL

İndirimde yer alan market ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Blade Erkek Deodorant 200 ml 119 TL

  • Emotion Kadın Deodorant 200 ml 119 TL

  • Tursil Toz Deterjan 299,50 TL

  • Persil Sıvı Deterjan 160 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Kir ve Yağ Çözücü Sprey 75 TL

  • Marc Çamaşır Makinesi Temizleyicisi 250 ml 64,50 TL

10 TL ve üzeri alışverişlerinizde

  • Doğuş Gurme Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Lipton Yellow Label Demlik Poşet Çay 100'lü 109 TL

  • Sleepy Yüzey Temizlik Havlusu 100'lü 60 TL

Colgate ağız bakım ürünlerinde %40'a varan indirim!

Kotex ürünlerinde %50 indirim!

Tazenin Yıldızları

