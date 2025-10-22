IMF’nin Stand-By Anlaşmaları Ne Anlama Geliyor? Türkiye IMF ile Ne Zaman Bu Anlaşmaları Yaptı?

IMF, küresel anlamda ekonomik büyümeyi teşvik eden ve bunun yanında başka finansal amaçları olan bir organizasyon. Bu amaçları sağlamak için üye devletlerine zaman zaman yardımlarda bulunuyor. Stand-By anlaşmaları da bu yardım türlerinden biri.

Peki nedir bu anlaşmalar?

Bu anlaşmalar, aslında üye ülkelere kısa vadeli kredi imkanı sunuyor. Yani belirli dönemde zor durumda olan ülkeler Stand-By anlaşmaları ile bir miktar rahatlıyorlar.

Tabii bu anlaşmaların belli şartları var!

Bu anlaşmanın uygulandığı ülkeler parayı alıp işlerine bakmıyorlar elbette. IMF para veriyor ama bunun karşılığında ülkelerden bazı beklentileri var. Yani para verdiği ülkeden bazı iyileştirmeler yapmasını bekliyor. Yapısal reform diyebileceğimiz bu iyileştirmelerle aslında verdiği parayı kontrol ediyor.

IMF nasıl şartlar öne sürüyor diye düşünebilirsin!

Öne sürülen tüm şartlar para verilen ülkenin ekonomisini düzeltmeye yönelik. IMF verdiği parasının nerelere gittiğini takip ediyor diyebiliriz buna. Genelde bütçe açığını azaltmak, kamu harcamalarını kısmak ve piyasayı daha serbest hale getirmek gibi şartlar oluyor.

Bu şartlar sağlanmaya başladığında IMF parayı veriyor.

Yani öyle baştan parayı verip ülkeyi kendi haline bırakmıyor. Koyduğu şartların uygulanmasını sağlamak için kontrol ediyor. Her ne kadar IMF'nin amacı ekonomik olarak ülkeyi düzeltmek olsa da koyduğu şartlar siyasi olarak da ülkenin dengesini değiştiriyor.

IMF'nin talep ettikleri halka kemer sıkma politikaları olarak dönebiliyor.

Tabii bu da halkın çok hoşuna gidecek bir şey değil. Bu ekonominin düzelmesi anlamına gelse de hükümetlerin bu politikaları halka anlatmaları ve kabul etmelerini sağlamaları gerekiyor. Doğal olarak da bunun siyasi sonuçları olabiliyor.