IMF’nin Stand-By Anlaşmaları Ne Anlama Geliyor? Türkiye IMF ile Ne Zaman Bu Anlaşmaları Yaptı?

IMF'nin Stand-By Anlaşmaları Ne Anlama Geliyor? Türkiye IMF ile Ne Zaman Bu Anlaşmaları Yaptı?

22.10.2025 - 14:05

IMF'nin zor durumda kalan ülkeler için Stand-By anlaşmaları var. Bu anlaşmalarla IMF ülkelere borç para veriyor. Tabii bu paraları verirken bazı şartları da var. IMF'nin Stand-By anlaşmaları nedir merak ediyorsan anlattık!

IMF'nin zor durumda olan devletler için birçok formülü var.

IMF, küresel anlamda ekonomik büyümeyi teşvik eden ve bunun yanında başka finansal amaçları olan bir organizasyon. Bu amaçları sağlamak için üye devletlerine zaman zaman yardımlarda bulunuyor. Stand-By anlaşmaları da bu yardım türlerinden biri.

Peki nedir bu anlaşmalar?

Bu anlaşmalar, aslında üye ülkelere kısa vadeli kredi imkanı sunuyor. Yani belirli dönemde zor durumda olan ülkeler Stand-By anlaşmaları ile bir miktar rahatlıyorlar. 

Tabii bu anlaşmaların belli şartları var!

Bu anlaşmanın uygulandığı ülkeler parayı alıp işlerine bakmıyorlar elbette. IMF para veriyor ama bunun karşılığında ülkelerden bazı beklentileri var. Yani para verdiği ülkeden bazı iyileştirmeler yapmasını bekliyor. Yapısal reform diyebileceğimiz bu iyileştirmelerle aslında verdiği parayı kontrol ediyor.

IMF nasıl şartlar öne sürüyor diye düşünebilirsin!

Öne sürülen tüm şartlar para verilen ülkenin ekonomisini düzeltmeye yönelik. IMF verdiği parasının nerelere gittiğini takip ediyor diyebiliriz buna. Genelde bütçe açığını azaltmak, kamu harcamalarını kısmak ve piyasayı daha serbest hale getirmek gibi şartlar oluyor. 

Bu şartlar sağlanmaya başladığında IMF parayı veriyor. 

Yani öyle baştan parayı verip ülkeyi kendi haline bırakmıyor. Koyduğu şartların uygulanmasını sağlamak için kontrol ediyor. Her ne kadar IMF'nin amacı ekonomik olarak ülkeyi düzeltmek olsa da koyduğu şartlar siyasi olarak da ülkenin dengesini değiştiriyor. 

IMF'nin talep ettikleri halka kemer sıkma politikaları olarak dönebiliyor. 

Tabii bu da halkın çok hoşuna gidecek bir şey değil. Bu ekonominin düzelmesi anlamına gelse de hükümetlerin bu politikaları halka anlatmaları ve kabul etmelerini sağlamaları gerekiyor. Doğal olarak da bunun siyasi sonuçları olabiliyor.

Türkiye de IMF'yle bu anlaşmaları zamanında yaptı.

Türkiye zor zamanlardan geçerken IMF ile Stand-By anlaşması yapan ülkelerden. Türkiye IMF'ye 1947 yılında üye oldu. İlk Stand-By anlaşması ise 1961 yılında. Üye olduktan kısa bir süre sonra anlaşma yapmış yani. 

Türkiye için bu anlaşmanın hem artısı hem eksisi vardı.

Türkiye zorlandığı yıllarda IMF ile anlaşma yoluna gitti. Kriz dönemlerinde bu anlaşmalar Türkiye için adeta bir kurtarıcı oldu. Ama bunun anlamı halk için aynı değildi elbette. Çünkü anlaşmanın getirdiği şartlarla halk kemer sıkmaya ve fiyat artışlarına maruz kaldı.

1960'lı yıllar Türkiye'nin ekonomik sıkıntılar yaşadığı yıllardı.

Ekonominin zorlandığı bu dönemde Türkiye çareyi IMF'den para almakta buldu. Bunun için de bir Stand-By anlaşması yaptı. IMF ile anlaşma yaparak ihtiyacı olan parayı aldı ve ekonomisini düzeltmeye çalıştı.

1970'li yıllarda Türkiye IMF ile tekrar anlaştı.

70'li yıllar Türkiye'nin ekonomik zorluk yaşadığı yıllardı. Bu yüzden IMF ile tekrar anlaşma yapıldı. 1970 yılındaki anlaşmadan sonra bir de 1978 yılında bir anlaşma yapıldı. 1980-1990 yılları arasında da IMF ile anlaşmalar yapıldı. 

1994 yılında da bir kriz yaşandı.

Bu krizi çözmek için IMF ile tekrar bir Stand-By anlaşması yapıldı. Bu anlaşma aslında kısa süreli oldu. Çünkü Türkiye IMF'nin öne sürdüğü şartları sağlayamadı. Bu sebeple de anlaşma bozuldu ve IMF'nin güveni de sarsılmış oldu. 1999 yılında yaşanılan deprem sonrası tekrar bir anlaşma yapıldı. Ama bu 2001 krizinin gelmesine engel olmadı. 

2001 krizinden sonra da bir Stand-By anlaşması yapıldı.

Bu anlaşma, IMF ile yapılan en büyük anlaşmalardan biriydi. IMF Türkiye'ye büyük bir kaynak ayırdı. Bu anlaşma sayesinde Türkiye ekonomik olarak biraz toparlandı. Ama bu toparlanma olumsuzluklar da getirdi. İşsizliğin artması, kemer sıkma politikaları derken halkın çok zorlandığı yıllar oldu.

2005 yılında bir anlaşma daha yapıldı.

Bu anlaşmayla yine Türkiye'ye büyük bir kaynak ayrıldı. 2008'e kadar bu anlaşmanın süreci devam etti. Ekonomik olarak iyileşmeler olsa da halk, kemer sıkma politikalarını sürdürdü. Bu IMF ile yapılan son anlaşmaydı aynı zamanda. 2013 yılında ise IMF'ye olan tüm borç ödendi ve bir devir sona erdi!

