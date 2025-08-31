İlkokul 1’nci Sınıflar 1 Eylül’de Ders Başı Yapacak! MEB'den Ailelere Uyarı

İlkokul 1’nci sınıfların okula alışması için uyum haftası düzenleniyor. Bu kapsamda ilkokul 1’ler için eğitim hayatı 1 Eylül’de (yarın) başlayacak. Çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması, öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile kaynaşması gerçekleşen uyum haftası 8 Eylül’e kadar devam edecek.

İlkokullar için ‘Tanışma Etkinliği’, ‘Animasyon Şarkı’, ‘Tanışma Oyunu’ düzenlenecek.

20 milyon öğrenci ise 8 Eylül'de ders başı yapacak.