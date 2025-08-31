İlkokul 1’nci Sınıflar 1 Eylül’de Ders Başı Yapacak! MEB'den Ailelere Uyarı
Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul dönemi de başlıyor. 2025-2026 eğitim yılının başlamasına saatler kaldı. İlkokul 1'inci sınıflar uyum haftası kapsamında 1 hafta daha erken okula başlayacak. 1. sınıflar için ders zili 1 Eylül'de çalacak. Mini mini birler için ailelerin heyecanı doruktayken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) uyarı geldi.
İlkokullar ne zaman açılıyor?
MEB'den ailelere uyarı.
