İlkokul 1'nci Sınıflar 1 Eylül'de Ders Başı Yapacak! MEB'den Ailelere Uyarı

İlkokul 1’nci Sınıflar 1 Eylül’de Ders Başı Yapacak! MEB'den Ailelere Uyarı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
31.08.2025 - 09:45

Eylül ayının gelmesiyle birlikte okul dönemi de başlıyor. 2025-2026 eğitim yılının başlamasına saatler kaldı. İlkokul 1'inci sınıflar uyum haftası kapsamında 1 hafta daha erken okula başlayacak. 1. sınıflar için ders zili 1 Eylül'de çalacak. Mini mini birler için ailelerin heyecanı doruktayken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) uyarı geldi. 

İlkokullar ne zaman açılıyor?

İlkokullar ne zaman açılıyor?

İlkokul 1’nci sınıfların okula alışması için uyum haftası düzenleniyor. Bu kapsamda ilkokul 1’ler için eğitim hayatı 1 Eylül’de (yarın) başlayacak. Çocuk-aile-öğretmen iş birliğinin artırılması, öğrencilerin sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile kaynaşması gerçekleşen uyum haftası 8 Eylül’e kadar devam edecek. 

İlkokullar için ‘Tanışma Etkinliği’, ‘Animasyon Şarkı’, ‘Tanışma Oyunu’ düzenlenecek. 

20 milyon öğrenci ise 8 Eylül'de ders başı yapacak.

MEB'den ailelere uyarı.

MEB'den ailelere uyarı.

Uyum haftası kapsamında MEB'den ailelere uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda şöyle denildi:

'Çocuk ayrılmakta zorlandığı bir yetişkin tarafından okula getirilmemeli. Okulda vedalaşma süreci çok uzun veya çok kısa tutulmamalı. Çocukla birlikte sınıfa girmemeli. Çocuk, öğretmen ve okul ile korkutulmamalı. '

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
