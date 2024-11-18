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İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Oğlu Sinan'ın Öldüğü Sahnede Neler Hissettiğini Anlatarak Yürekleri Dağladı!

İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Oğlu Sinan'ın Öldüğü Sahnede Neler Hissettiğini Anlatarak Yürekleri Dağladı!

Poyraz Karayel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.11.2024 - 01:14

Televizyon tarihimizin en başarılı yapımlarından biri hiç şüphesiz Poyraz Karayel'di. Konusu, kurgusu, Poyraz ve Ayşegül arasındaki aşkla diziyi unutmak pek de mümkün değil. Poyraz Karayel'e hayat veren İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak bizi o eski günlere götürdü. Dizide Sinan'ın öldüğü sahneyi anlatırken yutkunması ve sarf ettiği sözlerle adeta yürekleri dağladı.

Bakalım İlker Kaleli o kahreden sahneyle ilgili neler söylemiş?

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Poyraz Karayel, yerli yapımlar arasında en başarılı olanlardan biri hiç şüphesiz. Kabul edelim, dizinin kesinlikle bambaşka bir havası vardı!

Poyraz Karayel, yerli yapımlar arasında en başarılı olanlardan biri hiç şüphesiz. Kabul edelim, dizinin kesinlikle bambaşka bir havası vardı!

Poyraz ve Ayşegül aşkının yanı sıra dizide verilen mesajlar da unutulmaz olmasını sağlayan sebeplerden yalnızca biri.

Poyraz ve Ayşegül aşkının yanı sıra dizide verilen mesajlar da unutulmaz olmasını sağlayan sebeplerden yalnızca biri.

Dizinin minik Sinan'ı da diziye renk katıyor ve adeta gözlerimizden kalpler çıkmasını sağlıyordu.

Dizinin minik Sinan'ı da diziye renk katıyor ve adeta gözlerimizden kalpler çıkmasını sağlıyordu.

Ta ki ölümüne kadar... O acı sahneyi unutmak mümkün mü?

Dizinin başrolü İlker Kaleli, o içimize oturan sahneyle ilgili olarak Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuştu.

Dizinin başrolü İlker Kaleli, o içimize oturan sahneyle ilgili olarak Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuştu.

"Hayatta insanın, evladının gözünün önünde vurulmasından daha çaresiz bir şey geliyor mu aklına?" diyen Kaleli, sahneyle ilgili şunları söyledi:

"Hayatta insanın, evladının gözünün önünde vurulmasından daha çaresiz bir şey geliyor mu aklına?" diyen Kaleli, sahneyle ilgili şunları söyledi:

'Önden ne oynayacağımı hiç bilmediğim sahnelerden biriydi. Böyle sahnelerin zaten provası falan yapılmaz. Bunlar sıcak duygu sahnesidir. O anın içine bırakıyorsun kendini. Tabii o an biraz beyni yanıltmak gerekiyor. Oyunculuğun yarısı bu, beyin kandırılabilen bir şey. O an onun gerçekliğine inandığında, senin gerçeğin o oluyor. İttirme, zorlama bir şey oynamıyorsun. Bırakıyorsun kendini ve bütün vücudun, ruhun, duyguların, psikolojin her şey takip ediyor o gerçekliği.

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Sahneyle ve diziyle ilgili söylediklerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:

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