İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Oğlu Sinan'ın Öldüğü Sahnede Neler Hissettiğini Anlatarak Yürekleri Dağladı!

'Önden ne oynayacağımı hiç bilmediğim sahnelerden biriydi. Böyle sahnelerin zaten provası falan yapılmaz. Bunlar sıcak duygu sahnesidir. O anın içine bırakıyorsun kendini. Tabii o an biraz beyni yanıltmak gerekiyor. Oyunculuğun yarısı bu, beyin kandırılabilen bir şey. O an onun gerçekliğine inandığında, senin gerçeğin o oluyor. İttirme, zorlama bir şey oynamıyorsun. Bırakıyorsun kendini ve bütün vücudun, ruhun, duyguların, psikolojin her şey takip ediyor o gerçekliği.