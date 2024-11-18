İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Oğlu Sinan'ın Öldüğü Sahnede Neler Hissettiğini Anlatarak Yürekleri Dağladı!
İlker Kaleli Poyraz Karayel'de Oğlu Sinan'ın Öldüğü Sahnede Neler Hissettiğini Anlatarak Yürekleri Dağladı!
Televizyon tarihimizin en başarılı yapımlarından biri hiç şüphesiz Poyraz Karayel'di. Konusu, kurgusu, Poyraz ve Ayşegül arasındaki aşkla diziyi unutmak pek de mümkün değil. Poyraz Karayel'e hayat veren İlker Kaleli, Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına katılarak bizi o eski günlere götürdü. Dizide Sinan'ın öldüğü sahneyi anlatırken yutkunması ve sarf ettiği sözlerle adeta yürekleri dağladı.
Bakalım İlker Kaleli o kahreden sahneyle ilgili neler söylemiş?
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Poyraz Karayel, yerli yapımlar arasında en başarılı olanlardan biri hiç şüphesiz. Kabul edelim, dizinin kesinlikle bambaşka bir havası vardı!
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Poyraz ve Ayşegül aşkının yanı sıra dizide verilen mesajlar da unutulmaz olmasını sağlayan sebeplerden yalnızca biri.
Dizinin minik Sinan'ı da diziye renk katıyor ve adeta gözlerimizden kalpler çıkmasını sağlıyordu.
Dizinin başrolü İlker Kaleli, o içimize oturan sahneyle ilgili olarak Candaş Tolga Işık'ın Fenomen programına konuştu.
"Hayatta insanın, evladının gözünün önünde vurulmasından daha çaresiz bir şey geliyor mu aklına?" diyen Kaleli, sahneyle ilgili şunları söyledi:
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Sahneyle ve diziyle ilgili söylediklerinin tamamına buradan ulaşabilirsiniz:
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