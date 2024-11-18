Murat Yıldırım Gizli Bahçe'nin Erken Final Yapma Nedenini Açıkladı: "Eskort Hikayesi Olduğu Düşünüldü!"
Murat Yıldırım Gizli Bahçe'nin Erken Final Yapma Nedenini Açıkladı: "Eskort Hikayesi Olduğu Düşünüldü!"
Yeni yayın döneminde 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı. Ancak artan maliyetler ya da düşen reklam gelirleri sebebiyle diziler ya ertelendi ya da erken final yapmak zorunda kaldı. Bu dizilerden biri de sezona umutla başlayan Gizli Bahçe oldu. Aslında reytingleri de fena sayılmayan dizi, 6. bölümüyle final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Gizli Bahçe'nin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.
Kaynak: 2. Sayfa
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NOW TV ekranlarında başlayan Gizli Bahçe, izleyiciden beğeni toplasa da 6. bölümünde final kararı almıştı.
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Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in başrolünü paylaştığı dizinin konusu ilgi çekici olmasına ve reytinglerinin de fena olmamasına rağmen böyle bir karar çıkması herkesi şaşırtmıştı.
Dizinin başrollerinden Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasının nedenini 2. Sayfa'ya açıkladı.
"Hikayeyi doğru anlatamamışız. Dizinin eskort hikayesi olduğunu düşündüler ama aslında öyle değildi." diyen Yıldırım'ın açıklamasının tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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