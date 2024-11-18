Murat Yıldırım Gizli Bahçe'nin Erken Final Yapma Nedenini Açıkladı: "Eskort Hikayesi Olduğu Düşünüldü!"

Yeni yayın döneminde 30'dan fazla dizinin yayın hayatına başlayacağı açıklanmıştı. Ancak artan maliyetler ya da düşen reklam gelirleri sebebiyle diziler ya ertelendi ya da erken final yapmak zorunda kaldı. Bu dizilerden biri de sezona umutla başlayan Gizli Bahçe oldu. Aslında reytingleri de fena sayılmayan dizi, 6. bölümüyle final kararı aldı. Dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım, Gizli Bahçe'nin neden bittiğine dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak: 2. Sayfa