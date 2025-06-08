İlişkinizin Ne Kadar Ömrü Kaldı?

İlişkinizdeki ufak tefek sorunlar giderek büyümeye başladı, değil mi? Birbirinize olan duygusal bağınızın zayıfladığını hissediyorsunuz ve belki de artık sadece alışkanlıklarınızın gücüyle bu ilişkiyi sürdürüyorsunuz. Belki de her sabah aynı yüzü görmeye alıştınız, aynı kahve kokusunu duymaya, aynı ses tonunu işitmeye... Ama tüm bu alışkanlıklar, duygusal mesafenin artışını engelleyemiyor. Biraz durup düşündüğünüzde hâlâ kalbinizin bir köşesinde ona dair bir şeyler hissediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, belki de artık ilişkinizdeki sorunları konuşma zamanı gelmiştir. Belki de bir çay eşliğinde, samimi ve dürüst bir konuşma yapmanın zamanıdır. Ne hissettiğinizi, nelerin yanlış gittiğini ve nelerin düzeltilebileceğini konuşmanın... Eğer bu sorulara cevabınız yoksa ya da hislerinizin tamamen tükendiğini düşünüyorsanız, belki de ilişkinizin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu durumda, belki de en doğrusu, bu yolu birlikte yürümeyi bırakmak olabilir. Ancak unutmayın ki, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de bu son, sizin için yeni bir başlangıcın kapılarını aralar.