İlişkinizin Ne Kadar Ömrü Kaldı?
Aşkınız sonsuza mı uzanıyor yoksa son durakta mısınız? Her ilişkide zaman zaman inişler çıkışlar olur ama bazen bazı sinyaller göz ardı edilemez hale gelir. Bu testte, ilişkinizin gidişatını gözden geçirecek, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız
Hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Partnerinle gün içinde iletişiminiz ne sıklıkta olur?
4. Son tartışmanız ne kadar büyüktü?
5. Birlikte geleceğe dair planlar yapıyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?
7. Aileni ya da arkadaşlarını ne kadar tanıyor?
8. Partnerin sana kendini değerli hissettiriyor mu?
9. İlişkinizde kıskançlık ne düzeyde?
10. Ayrılmayı hiç düşündün mü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkinizin uzun bir ömrü var!
İlişkinizin 3-4 aylık ömrü kalmış!
İlişkinizin 1 aylık ömrü kalmış!
İlişkinizin ömrü bitmiş!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın