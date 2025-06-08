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İlişkinizin Ne Kadar Ömrü Kaldı?

İlişkinizin Ne Kadar Ömrü Kaldı?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
08.06.2025 - 12:02

Aşkınız sonsuza mı uzanıyor yoksa son durakta mısınız? Her ilişkide zaman zaman inişler çıkışlar olur ama bazen bazı sinyaller göz ardı edilemez hale gelir. Bu testte, ilişkinizin gidişatını gözden geçirecek, aranızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu anlayacaksınız

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Partnerinle gün içinde iletişiminiz ne sıklıkta olur?

4. Son tartışmanız ne kadar büyüktü?

5. Birlikte geleceğe dair planlar yapıyor musunuz?

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6. Onunla birlikteyken zaman nasıl geçiyor?

7. Aileni ya da arkadaşlarını ne kadar tanıyor?

8. Partnerin sana kendini değerli hissettiriyor mu?

9. İlişkinizde kıskançlık ne düzeyde?

10. Ayrılmayı hiç düşündün mü?

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İlişkinizin uzun bir ömrü var!

Aşk hayatınızda adeta bir rüya yaşıyorsunuz. İlişkiniz, sağlam bir temel üzerine kurulu ve bu, sizi birbirinize daha da bağlıyor. Aranızdaki sevgi, saygı ve anlayışın yoğunluğu, adeta çevrenizdekilere de pozitif enerji saçıyor. Elbette, her ilişkide olduğu gibi sizin ilişkinizde de ufak tefek sorunlar var. Ancak bu sorunlar, ilişkinize renk katıyor ve sizi daha da güçlendiriyor. Bu sorunlarla başa çıkma beceriniz, ilişkinizin daha uzun yıllar boyunca süreceğinin en büyük göstergesi. Aşk hayatınızda bu denli mutlu ve huzurlu olmanız, sizin ne kadar şanslı olduğunuzu gösteriyor. Okuyucularımızın da aşk hayatında sizin kadar şanslı olması dileğiyle...

İlişkinizin 3-4 aylık ömrü kalmış!

Evet, tam da tahmin ettiğiniz gibi, inişli çıkışlı bir ilişkiniz var. Belki de şu sıralar biraz gözden geçirme zamanı geldi, çünkü aşkınızın ateşi hala yanıyor. İlişkinizdeki bu dalgalanmaları düzeltmenin yolu ise aslında çok basit: iletişim. Eğer birbirinize karşı açık olabilir, hislerinizi, düşüncelerinizi ve endişelerinizi paylaşabilirseniz, bu ilişki yeniden alevlenebilir. Unutmayın, aşk bir yana, ilişkilerde en önemli şey karşılıklı anlayış ve saygıdır. Birbirinize zaman ayırın, belki bir akşam yemeği, belki bir sinema keyfi ya da sadece baş başa geçirilecek bir akşam... Bu tür anlar, birbirinizi daha iyi anlamanıza ve ilişkinizin kıvılcımlarını yeniden alevlendirmenize yardımcı olabilir. Biraz çaba, biraz anlayış ve biraz da sevgi ile her şeyin üstesinden gelebilirsiniz. Unutmayın, aşkta her şey mümkün! İlişkinizdeki bu inişli çıkışlı dönemi bir fırsata dönüştürme zamanı belki de tam da şu an. İşte size aşkın en güzel hali!

İlişkinizin 1 aylık ömrü kalmış!

İlişkinizdeki ufak tefek sorunlar giderek büyümeye başladı, değil mi? Birbirinize olan duygusal bağınızın zayıfladığını hissediyorsunuz ve belki de artık sadece alışkanlıklarınızın gücüyle bu ilişkiyi sürdürüyorsunuz. Belki de her sabah aynı yüzü görmeye alıştınız, aynı kahve kokusunu duymaya, aynı ses tonunu işitmeye... Ama tüm bu alışkanlıklar, duygusal mesafenin artışını engelleyemiyor. Biraz durup düşündüğünüzde hâlâ kalbinizin bir köşesinde ona dair bir şeyler hissediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse, belki de artık ilişkinizdeki sorunları konuşma zamanı gelmiştir. Belki de bir çay eşliğinde, samimi ve dürüst bir konuşma yapmanın zamanıdır. Ne hissettiğinizi, nelerin yanlış gittiğini ve nelerin düzeltilebileceğini konuşmanın... Eğer bu sorulara cevabınız yoksa ya da hislerinizin tamamen tükendiğini düşünüyorsanız, belki de ilişkinizin sonuna gelmiş olabilirsiniz. Bu durumda, belki de en doğrusu, bu yolu birlikte yürümeyi bırakmak olabilir. Ancak unutmayın ki, her son yeni bir başlangıçtır ve belki de bu son, sizin için yeni bir başlangıcın kapılarını aralar.

İlişkinizin ömrü bitmiş!

Aşkın son demleri... Kalbinizde bir zamanlar alev alev yanan o tutkulu aşkın kıvılcımları artık sönmeye yüz tutmuş. Bir zamanlar sizinle olan her anını heyecanla beklediğiniz sevgilinizle artık iletişiminiz neredeyse tamamen kopmuş durumda. Belki de birbirinize olan sevginizin yerini sessizlikler, boş bakışlar ve anlamsız tartışmalar almış. Gelecekte birlikte geçireceğiniz güzel günler hayal etmek yerine, artık birlikte nasıl daha az zaman geçirebileceğinizi düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Eğer durumunuz bu şekildeyse, belki de kalbinizin derinliklerinde bir yerlerde kendinizi kandırmaktan vazgeçmenin ve gerçekten ne istediğinizi düşünmenin zamanı gelmiştir. Belki de aşkın bu son demlerinde, en sağlıklı kararın bırakmak olduğunu fark etmenin zamanı gelmiştir. Bu durumda, belki de en iyi yol, biraz zaman ayırıp kalbinizin sesini dinlemek olabilir. Sonuçta, aşkın son demlerinde bile, kendi mutluluğunuz her zaman en önemli şey olmalıdır. Unutmayın, bazen en zor kararlar bile en doğru olanlar olabilir...

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İnci Döşer
İnci Döşer
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