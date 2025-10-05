onedio
İlişkinin Temeli Sen misin Yoksa O mu?

İlişkinin Temeli Sen misin Yoksa O mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
05.10.2025 - 15:04

Her ilişkinin arkasında görünmeyen dinamikler yatar. Peki, sen bu dinamiklerin neresindesin? İlişkinizde temeli sen mi atıyorsun, yoksa o mu? Duygusal dengeyi kim sağlıyor? Kararlar ve sorumluluklar nasıl paylaşılıyor? Bu test, ilişkinizdeki rolünüzü ve ilişkinizin temel taşlarını keşfetmen için hazırlandı. İlişkinin gerçek gücünü anlamak, hem kendini hem de partnerini daha iyi tanımana yardımcı olabilir.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İlişkinizde önemli bir karar alınması gerektiğinde genelde ne olur?

4. Tartışmalarda ilk adımı kim atar?

5. Plan yaparken kimin istekleri daha çok ön plandadır?

6. İlişkinizin yönünü kim belirliyor?

7. Sürprizler ve jestler konusunda nasılsınız?

8. İlişkinin devam etmesini sağlayan taraf kim?

9. İlişkinde duygularını rahatça paylaşabilir misin?

10. Son olarak ilişki de bir kişi daha çok mu seviyor?

İlişkinin Temeli Oluşturan Taraf Sensin!

Magazinsel bir dil ile söylemek gerekirse, senin aşk hayatındaki rolün sanki bir film yönetmeni gibi! Senin verdiğin cevaplar, ilişkide aktif, yönlendirici ve sürdürücü bir karaktere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Seninle birlikteyken, partnerin adeta bir senaryoyu takip ediyor. Sen planlar yapıyorsun, duygularını rahatça ifade ediyorsun ve çoğu zaman sorumluluğu bile üstleniyorsun. Bu, ilişkinin senin için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Fakat unutma ki, aşk hayatı bir denge oyunudur. Sağlıklı bir ilişki, her iki tarafın da çaba göstermesi ve karşılıklı adımlar atmasıyla oluşur. Yani, senin de arada bir geri çekilip, partnerinin de senaryoyu yazmasına, yönetmen koltuğuna oturmasına izin vermen gerekiyor. Bu, onun da ilişkiye değer verdiğini ve çaba gösterdiğini gösterir. Sonuçta, aşk bir dans gibidir ve her iki tarafın da ritmi tutturması gerekir.

O, İlişkinin Temelini Oluşturan Kişi!

Sonuçlarınızı incelediğimizde, romantik sahnelerin başrolünde sizin yerine partnerinizin olduğunu görüyoruz. İlişkinizde partnerinizin daha çok yön verdiği, duygusal yönlerini daha rahat ifade ettiği ve ilişkiyi canlı tutmak için daha çok çaba harcadığı bir tablo çiziyor. Siz ise daha çok geri planda kalmayı seçmiş gibi görünüyorsunuz ya da belki de ilişkinizdeki rolünüzü daha pasif bir şekilde belirlemiş olabilirsiniz. Bu durum, ilişkinizin dinamiklerine göre kesinlikle kötü bir durum olmayabilir. Her ilişkinin kendi dinamikleri, kendi dengeleri vardır. Ancak unutmayın ki, bir ilişkinin uzun vadede sağlıklı ve dengeli bir şekilde ilerleyebilmesi için her iki tarafın da sorumluluk alması gerekmektedir.

Dengeli Bir Ortaklık!

Aşkın ve romantizmin hüküm sürdüğü ilişkinizde, siz ve partneriniz birlikte bir hayat inşa ediyorsunuz. Bu dansın bazen lideri siz oluyorsunuz, bazen ise o... Bu, bir ilişkideki en güzel denge oyunlarından biri, değil mi? Elbette, bu dengenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi karşılıklı çaba, anlayış ve desteği gerektiriyor. İşte bu yüzden bu tür ilişkiler, uzun vadede daha sağlıklı ve mutluluk verici olma eğiliminde. Ancak unutmayın, bu dengeyi korumak için gereken en önemli unsur, açık ve dürüst bir iletişim. Partnerinizle konuşurken, duygularınızı ve düşüncelerinizi saklamadan, açıkça ifade edin. Böylece hem sizin hem de partnerinizin duygusal ihtiyaçları karşılanmış olur.

