İlişkinin Temeli Sen misin Yoksa O mu?
Her ilişkinin arkasında görünmeyen dinamikler yatar. Peki, sen bu dinamiklerin neresindesin? İlişkinizde temeli sen mi atıyorsun, yoksa o mu? Duygusal dengeyi kim sağlıyor? Kararlar ve sorumluluklar nasıl paylaşılıyor? Bu test, ilişkinizdeki rolünüzü ve ilişkinizin temel taşlarını keşfetmen için hazırlandı. İlişkinin gerçek gücünü anlamak, hem kendini hem de partnerini daha iyi tanımana yardımcı olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. İlişkinizde önemli bir karar alınması gerektiğinde genelde ne olur?
4. Tartışmalarda ilk adımı kim atar?
5. Plan yaparken kimin istekleri daha çok ön plandadır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. İlişkinizin yönünü kim belirliyor?
7. Sürprizler ve jestler konusunda nasılsınız?
8. İlişkinin devam etmesini sağlayan taraf kim?
9. İlişkinde duygularını rahatça paylaşabilir misin?
10. Son olarak ilişki de bir kişi daha çok mu seviyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkinin Temeli Oluşturan Taraf Sensin!
O, İlişkinin Temelini Oluşturan Kişi!
Dengeli Bir Ortaklık!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın