İlişkilerde Sana “Aşık Oldum” Dedirten Hareket Hangisi?

Senin kalbini çalacak kişi sözleriyle değil eylemleriyle kendini belli etmesi gerek... Sadece lafla söylenen cümleler seni asla etkilemiyor. Eğer partnerin sana bir şey söylüyorsa bunu her fırsatta hareketleri ile göstermeli. Düşünülmek, bir ilişkide senin için en güzel davranış şekli. Bu sayede kendini çok daha özel hissediyorsun. Senin için aşk, eylemlerle ölçülüyor!