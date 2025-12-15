İlişkilerde Sana “Aşık Oldum” Dedirten Hareket Hangisi?
İlişkilerde herkesin kalbini pır pır yapan sebepler farklıdır. Kimi küçük bir jestten hoşlanırken kimisi de yanında rahat ettiği kişiye kalbini bağlar. Peki, senin için ilişkilerde olmazsa olmaz hareket hangisi? Testi çöz, cevabı öğren.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seç!
2. Partnerinin hangi hareketi seni anında etkiler?
3. Bir tartışmadan sonraki hangi yaklaşım sende daha olumlu bir his bırakır?
4. Seni en çok hangi tür etkileşim daha iyi hissettirir?
5. Birisinin sana olan ilgisini hangi hareketiyle daha çok hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Sana gelen hangi hediye seni daha çok mutlu eder?
7. Birine karşı kalbinde "farklı bir bağ" oluştuğunu hissettiğin an hangisi?
8. Partnerinin jest yapması sana nasıl hissettirir?
Eylemleriyle sevgisini belli etmesi...
Küçük detaylara önem vermesi...
Yanında daima kendin gibisin...
Her daim sana destek olması...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın