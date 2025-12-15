onedio
İlişkilerde Sana “Aşık Oldum” Dedirten Hareket Hangisi?

Aslı Uysal
15.12.2025 - 22:01

İlişkilerde herkesin kalbini pır pır yapan sebepler farklıdır. Kimi küçük bir jestten hoşlanırken kimisi de yanında rahat ettiği kişiye kalbini bağlar. Peki, senin için ilişkilerde olmazsa olmaz hareket hangisi? Testi çöz, cevabı öğren.

1. Cinsiyetini seç!

2. Partnerinin hangi hareketi seni anında etkiler?

3. Bir tartışmadan sonraki hangi yaklaşım sende daha olumlu bir his bırakır?

4. Seni en çok hangi tür etkileşim daha iyi hissettirir?

5. Birisinin sana olan ilgisini hangi hareketiyle daha çok hissedersin?

6. Sana gelen hangi hediye seni daha çok mutlu eder?

7. Birine karşı kalbinde "farklı bir bağ" oluştuğunu hissettiğin an hangisi?

8. Partnerinin jest yapması sana nasıl hissettirir?

Eylemleriyle sevgisini belli etmesi...

Senin kalbini çalacak kişi sözleriyle değil eylemleriyle kendini belli etmesi gerek... Sadece lafla söylenen cümleler seni asla etkilemiyor. Eğer partnerin sana bir şey söylüyorsa bunu her fırsatta hareketleri ile göstermeli. Düşünülmek, bir ilişkide senin için en güzel davranış şekli. Bu sayede kendini çok daha özel hissediyorsun. Senin için aşk, eylemlerle ölçülüyor!

Küçük detaylara önem vermesi...

Senin ilişkilerde partnerine delicesine çekilmene sebep olan hareket, küçük detayları düşünmesinden geliyor. Gün içinde senin haberin bile olmadan onun fark ettiği incelikler çok ama çok hoşuna gidiyor. Kahveni nasıl içtiğin, sabah hangi müziği dinlediğin ya da sana özel minik sürprizler. İşte tüm bunlar kalbini sıcacık yapıyor. Küçük ama anlamlı detaylar, senin için aşkın gerçek yüzü.

Yanında daima kendin gibisin...

Sen hayatın her anında her zaman kendin gibi davranan birisisin. Bu yüzden de ilişkilerde seni etkileyen hareket, partnerinin yanında kendini değiştirme ihtiyacı duymadan olduğun gibi davranabilmek. Rol yapmana, süslenmene veya farklı davranmana gerek yok. Hâl böyle olunca da kalbin kendiliğinden o kişiye açılıveriyor.  O kişi yanındayken zaman akıp gidiyor ve küçük anlar bile çok değerli oluyor.

Her daim sana destek olması...

Senin kalbinin kapılarını açan kişi, zor anlarında yanında olan ve sana her anlamda gerçekten destek veren kişidir. Çünkü sözler tatlı olabilir ama zor anında yanında olmayan bir kişi senin için direkt eksiye düşüyor. Sen duyguların kadar hayatını paylaşmayı da seviyorsun. Bu yüzden senin kalbini açmak isteyen kişinin sorunlarını dinlemesi, yükünü paylaşması veya sadece yanında olması yeterli.

