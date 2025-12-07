onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
İlişki Testleri
İlişkide Gerçek Rolün Ne?

İlişkide Gerçek Rolün Ne?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
07.12.2025 - 14:01

Bir ilişkinin içerisindeyken kendine bir an durup sordun mu hiç; 'Benim bu ilişkideki gerçek rolüm ne?' Her birimiz, bir ilişkinin içerisindeyken belirli bir rol üstleniriz. Kimi zaman bu rol, koruyucu bir ebeveyn olabilirken, kimi zaman da maceraperest bir partner olabilir. Ancak önemli olan, bu rollerin farkında olup, onları doğru bir şekilde yönetebilmektir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Bir tartışma çıktığında ilk tepkin genelde nedir?

3. Bir tartışma çıktığında ilk tepkin genelde nedir?

4. Partnerinin plan yapma tarzına nasıl tepki verirsin?

4. Partnerinin plan yapma tarzına nasıl tepki verirsin?

5. Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda rahat hissedersin?

5. Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda rahat hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Partnerin senden bir konuda destek istediğinde…

6. Partnerin senden bir konuda destek istediğinde…

7. İlişkide sürprizleri kim yapmalı?

7. İlişkide sürprizleri kim yapmalı?

8. Son olarak partnerinin seni eleştirmesi durumunda…

8. Son olarak partnerinin seni eleştirmesi durumunda…

Lider Ruhlu Partner

Her zaman kararlı bir duruş sergileyerek, karar alma, plan yapma ve yönlendirme konularında kendini rahat ve güvende hissediyorsun. Bu, senin doğal liderlik yeteneğinin bir parçası ve bu özelliğinle her zaman dikkat çekiyorsun. İlişkilerde sorumluluk almak senin için bir yük değil, aksine bu durum seni daha da güçlendiriyor. Net bir duruşun ve belirgin bir karakterin var, bu yüzden partnerin için çoğu zaman “güçlü taraf” sensin. Bu özelliğinle, partnerine güven veriyor ve onun yanında güçlü bir kaya gibi duruyorsun. İlişkinin yönünü belirlerken, partnerinin de görüşlerini dikkate alarak, adil bir liderlik sergiliyorsun. Bu durum, seninle olan herkesin seni takdir etmesini ve saygı duymasını sağlıyor.

Destekleyici & Uyumlu Partner

Bir ilişkide en çok önem verdiğin şey uyum. Senin için bir ilişkinin en güzel yanı, karşı tarafın yönlendirmesiyle rahat bir şekilde ilerleyebilmek. Çatışmalardan kaçınmayı tercih ediyor, huzuru ve dengeyi her zaman ön planda tutuyorsun. Bu tarzınla, sanki bir deniz dalgalanmalarıyla karşı kıyıya ulaşan bir gemi gibisin. Her zaman karşı tarafın rüzgarıyla yol almayı, yelkenlerini onun yönlendirmesine bırakmayı seviyorsun. İlişkilerde çatışmalardan kaçınmak, senin için bir yaşam felsefesi haline gelmiş durumda. Uyumlu bir ilişki, senin için denizdeki fırtınaları atlatmak demek. Ve sen bu fırtınaları atlatmayı, dengeyi sağlamayı her zaman başarıyorsun. Bu yüzden seninle birlikte olmak, bir geminin güvenli limana varması gibi bir his uyandırıyor insanlarda.

Dengeli & Ortaklık Odaklı Partner

İlişkilerde en çok sevdiğin şey eşitlik. Sevgilinle birlikte olduğunuzda, her konuda ortak kararlar almayı, sorumlulukları paylaşmayı ve birbirinize özgür alanlar tanımayı tercih ediyorsun. Bu, ilişkinin hem daha sağlıklı hem de daha keyifli olmasını sağlıyor. Lider olmayı da, tamamen takipçi olmayı da sevmiyorsun. Senin için önemli olan, ilişkide dengeyi sağlamak. İlişkinin her iki tarafının da eşit derecede katkı sağlaması, senin ilişki anlayışını yansıtıyor. Birbirinize saygı göstermek, her iki tarafın da fikirlerini ve önerilerini dinlemek, ilişkinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesine yardımcı oluyor. Bu, senin için önemli olan bir değer ve bu değeri ilişkilerinde yaşatmayı tercih ediyorsun.

Duygusal Bağ Kurucu Partner

Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda, senin için her şey kalbinin ritmine bağlı. Sevgi dolu bir kalbin var ve bu kalp, ilişkilerinde en önemli rehberin. Empati yeteneğinle, partnerinin duygularını anlamakta üstüne yok. Onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü anlamak ve ona göre hareket etmek senin için birinci öncelik. Derinlik, senin ilişkilerindeki en önemli unsurlardan biri. Yüzeysel sohbetler ve geçici hevesler yerine, kalbinin derinliklerine inmeyi ve orada bir bağ kurmayı tercih ediyorsun. Birlikte olduğun kişiyle aranda sadece fiziksel bir çekim değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel bir bağ olmasını istiyorsun. Senin için ilişkiler, akışa bırakılan bir nehir gibi. Planlar ve programlar yerine, duygularının seni nereye götüreceğini görmeyi tercih ediyorsun. Belki de bu yüzden, ilişkilerinde spontane olmayı ve anı yaşamayı seviyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın