İlişkide Gerçek Rolün Ne?
Bir ilişkinin içerisindeyken kendine bir an durup sordun mu hiç; 'Benim bu ilişkideki gerçek rolüm ne?' Her birimiz, bir ilişkinin içerisindeyken belirli bir rol üstleniriz. Kimi zaman bu rol, koruyucu bir ebeveyn olabilirken, kimi zaman da maceraperest bir partner olabilir. Ancak önemli olan, bu rollerin farkında olup, onları doğru bir şekilde yönetebilmektir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir tartışma çıktığında ilk tepkin genelde nedir?
4. Partnerinin plan yapma tarzına nasıl tepki verirsin?
5. Bir ilişkide kendini en çok hangi durumda rahat hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerin senden bir konuda destek istediğinde…
7. İlişkide sürprizleri kim yapmalı?
8. Son olarak partnerinin seni eleştirmesi durumunda…
Lider Ruhlu Partner
Destekleyici & Uyumlu Partner
Dengeli & Ortaklık Odaklı Partner
Duygusal Bağ Kurucu Partner
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın