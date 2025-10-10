onedio
İlber Ortaylı'dan Sevenlerini Üzen Açıklama: “Sizlerin Karşısına Çıkacak Gücüm Yok!”

Ecem Dalgıçoğlu
10.10.2025 - 22:24

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye başvuran Ortaylı, takipçilerini sosyal medya üzerinden bilgilendirdi. Yaşadığı sağlık sorunlarının önceki deneyimlerinden daha ağır olduğunu belirten ünlü tarihçi, bir süre dinlenmesi gerektiğini ve bazı planlı etkinliklere katılamayacağını açıkladı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık nedeniyle Koç Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Önceki günlerde, Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı, bu iddiaları yalanlayarak, babasının kalp krizi geçirmediğini, sadece ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı rahatsızlığın önceki sağlık sorunlarından çok daha ağır geçtiğini belirten İlber Ortaylı, bu nedenle, Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki program ve Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşma gibi planladığı etkinliklere katılamadığını ifade etti.

İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkındaki o açıklamasını şöyle bırakalım:

Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
withlove_

Bu galaksiden gitmelisiniz, izole yasam için hocam 🫣 Gecmis olsun

michael.elende

Mümkün olduğu kadar kendinizi ayırın hocam. zaten son zamanlar A diye sorulduğunda alfabenin A hariç tüm harflerini cevaplamaya başlamıştınız. Hem size hem ... Devamını Gör

Reynas YILDIZ

Allah şifa versin.