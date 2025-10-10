İlber Ortaylı'dan Sevenlerini Üzen Açıklama: “Sizlerin Karşısına Çıkacak Gücüm Yok!”
Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, son günlerde sağlık sorunları nedeniyle gündeme geldi. Ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye başvuran Ortaylı, takipçilerini sosyal medya üzerinden bilgilendirdi. Yaşadığı sağlık sorunlarının önceki deneyimlerinden daha ağır olduğunu belirten ünlü tarihçi, bir süre dinlenmesi gerektiğini ve bazı planlı etkinliklere katılamayacağını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık nedeniyle Koç Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkındaki o açıklamasını şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu galaksiden gitmelisiniz, izole yasam için hocam 🫣 Gecmis olsun
Mümkün olduğu kadar kendinizi ayırın hocam. zaten son zamanlar A diye sorulduğunda alfabenin A hariç tüm harflerini cevaplamaya başlamıştınız. Hem size hem ... Devamını Gör
Allah şifa versin.