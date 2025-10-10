İlber Ortaylı'dan Sevenlerini Üzen Açıklama: “Sizlerin Karşısına Çıkacak Gücüm Yok!”

Önceki günlerde, Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği yönünde haberler çıkmıştı. Ancak Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı, bu iddiaları yalanlayarak, babasının kalp krizi geçirmediğini, sadece ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye başvurduğunu ve durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Sağlık durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yaşadığı rahatsızlığın önceki sağlık sorunlarından çok daha ağır geçtiğini belirten İlber Ortaylı, bu nedenle, Haliç Kongre Merkezi'ndeki etkinlik, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'ndeki program ve Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki buluşma gibi planladığı etkinliklere katılamadığını ifade etti.