onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Verilen ve Kıtlığın Sembolü Olan Belge Hangisidir?

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Verilen ve Kıtlığın Sembolü Olan Belge Hangisidir?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
18.01.2026 - 21:18

Beyazıt Öztürk'ü yaklaşık 8 yıl sonra ekranlara yeniden döndüren Beyaz'la Joker isimli yarışma programı yayınlandığı ilk günden itibaren favorilerden biri olmayı başardı. 

Pazar ve Perşembe akşamları yayınlanan program heyecanla devam ederken, bir yarışmacıya sorulan 100 bin TL değerindeki soru gündem oldu. 

'İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Verilen ve Kıtlığın Sembolü Olan Belge Hangisidir?' sorusunun cevabı içeriğimizde...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Verilen ve Kıtlığın Sembolü Olan Belge Hangisidir?

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye'de Verilen ve Kıtlığın Sembolü Olan Belge Hangisidir?

A: Açlık Karnesi

B: Ekmek Karnesi

C: Savaş Karnesi

D: Yoksulluk Karnesi

Doğru Cevap: Ekmek Karnesi

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın