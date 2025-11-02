İki Kıta Arasında Koşulan Dünyadaki Tek Maraton Olan İŞtanbul Maratonu Başladı!
İki kıta arasında koşulan dünyadaki tek maraton olma özelliğine sahip, bu yıl 41 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu başladı.
Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetimizin 100. yılında başlattığı İstanbul Maratonu desteğine devam ediyor. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliği taşıyan, her yıl Türkiye’den ve dünyadan binlerce koşucuyu ağırlayan Maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişinde verilen startla başladı.
Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre Avrupa’nın üç Gold Label maratonu arasında yer alan ve bu sene de büyük bir heyecanla başlayan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, hem profesyonel sporculara sunduğu eşsiz parkuruyla hem de günlük yaşamına sporu daha fazla dahil etmeye çalışanlar için sunduğu motivasyon kaynağıyla her geçen yıl daha fazla ilgi görüyor.
İş Bankası Genel Müdürü Aran: “Kısaca İŞtanbul dediğimiz maratona bu yıl da destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz”
İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk: “Benzersiz bir maraton markası”
